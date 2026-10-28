Saavedra destaca el último protocolo del 'Código Ictus'

Soledad Saavedra, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha destacado este miércoles los criterios incluidos en la actualización del 'Código Ictus', que consolida la coordinación asistencial especializada las 24 horas del día en toda Asturias ante un accidente cerebrovascular. También refuerza un modelo basado en la rapidez de respuesta, la comunicación entre profesionales y la evaluación continua, para seguir mejorando la atención a la ciudadanía.

En una jornada organizada por la Sociedad Neurológica Asturiana, Saavedra también ha resaltado que este protocolo constituye uno de los mejores ejemplos de trabajo en red dentro del sistema sanitario, al integrar la actuación de los servicios de emergencias, la atención primaria y los hospitales, con el fin de garantizar una respuesta homogénea y de calidad ante una patología en la que cada minuto resulta decisivo.

Durante su intervención, ha subrayado que el Código Ictus debe entenderse como un proceso asistencial dinámico, capaz de adaptarse a los cambios científicos y organizativos. "No es un documento cerrado: es una red asistencial viva, que se activa, se evalúa y se adapta para que cualquier persona tenga una respuesta de calidad, segura y coordinada con independencia del lugar en el que sufra el accidente cerebrovascular", ha destacado.

Los datos que ha aportado Saavedra reflejan la actividad de una red plenamente consolidada. El año pasado, el Servicio de Atención Médica Urgente (Samu) gestionó 732 activaciones de Código Ictus, frente a las 707 de 2024, lo que supone un incremento del 3,5%. Estas cifras implican una media superior a las dos activaciones diarias.

En cuanto al perfil de las personas afectadas, el 53,83% fueron hombres y el 46,17%, mujeres. Por edades, el 84,2% de los pacientes tenían más de 60 años.

Además, el promedio de tiempo transcurrido desde la activación del protocolo hasta la llegada al hospital fue de 53 minutos, con independencia del lugar en el que se produjo el ictus.

Un total de 669 personas (91,4% del total) fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), centro de referencia para los procedimientos de mayor complejidad, y otras 63 recibieron atención en el Hospital Universitario de Cabueñes (8,61%).

Por zonas sanitarias, el dispositivo se activó 149 veces en el área I (Occidente), 267 en la II (Centro-Suroccidente) y 316 en la III (Oriente).

La última actualización ha incorporado como una de las principales novedades la consolidación de la coordinación asistencial de ictus, el recurso operativo las 24 horas, los siete días de la semana, que facilita la toma de decisiones clínicas, coordina el sistema de teleictus y contribuye a que cada paciente reciba asistencia en el lugar y en el momento más adecuados.

El documento ha adaptado, además, los procedimientos a los avances científicos más recientes, y ahora incluye la valoración de tratamientos de trombectomía en pacientes seleccionados hasta 24 horas después del inicio de los síntomas, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos.

La revisión también ha reforzado el papel de la comisión de seguimiento del Código Ictus, encargada de analizar indicadores, evaluar incidencias y promover mejoras orientadas a reducir tiempos de respuesta, incrementar la seguridad de los pacientes y optimizar los resultados asistenciales.