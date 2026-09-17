Saavedra dice que el aumento de notificaciones de incidentes en SiNASP refleja consolidación de la cultura de seguridad

Concepción Saavedra - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha afirmado en la Junta General del Principado que "la seguridad del paciente constituye una prioridad estratégica para el Gobierno y el conjunto del Servicio de Salud del Principado de Asturias", al tiempo que ha defendido que el incremento de notificaciones registrado en el informe del Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP), correspondiente a 2025, debe interpretarse como "una consolidación de lo que es la cultura de seguridad en la organización sanitaria y una mayor confianza por parte de los profesionales en el sistema de notificación".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el PP, Saavedra ha rechazado las críticas de algunos grupos políticos que presentan el aumento de incidencias como un signo de deterioro del sistema sanitario, subrayando que "más de la mitad de los incidentes comunicados no causan daño o incluso no llegan al paciente", lo que demuestra que "los profesionales entienden que es adecuado notificarlos para evitar riesgos posteriores" y que "también tienen un efecto de prevención".

La consejera ha reconocido públicamente "el trabajo de los profesionales sanitarios asturianos", destacando que "son ellos quienes notifican los incidentes, quienes participan en su análisis y quienes contribuyen cada día a una auténtica cultura de seguridad", al tiempo que ha señalado que "lejos de ocultar problemas, ayudan a identificarlos para poder corregirlos".

Respecto a los márgenes de mejora identificados en el informe, Saavedra ha indicado que "estamos actuando sobre él" y ha anunciado que Asturias "está trabajando en la labor de un plan de acción en seguridad del paciente del Principado de Asturias que permitirá integrar precisamente todas esas actuaciones y protocolos que tenemos en marcha en el Servicio de Salud", alineado con "la Estrategia de Seguridad del Paciente 2025-2035 por parte del Ministerio de Sanidad".

La consejera ha subrayado que "no estamos ante un Gobierno y una consejería que ignore los datos, que publica los datos, que facilita la documentación solicitada, que reconoce los aspectos mejorables y que trabaja para reforzar la seguridad del paciente desde una perspectiva basada en la evidencia y en la mejora continua", concluyendo que "el Gobierno de Asturias seguirá trabajando para que cada incidente analizado se convierta en una oportunidad de mejora para nuestro sistema sanitario".

Las explicaciones de Saavedra no han convencido a la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, quien ha dicho que la conclusión más preocupante del informe no es el número de incidentes notificados, sino "la distancia que existe entre detectar un problema y corregirlo".

Ha criticado al Gobierno por no convertir esa información sobre incidentes sanitarios en cambios efectivos, asegurando que "lo que falta son evidencias suficientes sobre la capacidad de la Consejería para transformar esa información en mejoras reales".

Fernández Pardo ha señalado que el informe del SiNASP revela problemas estructurales que van más allá de errores individuales, destacando que "aparecen deficiencias en protocolo, problemas de coordinación, insuficiencia de recursos, carga de trabajo, fallos en la organización y dificultades en el trabajo en equipo", y ha insistido en que "la responsabilidad corresponde mejorar y corregir a la dirección y a la gestión del sistema".

La diputada ha cuestionado la eficacia del sistema actual al constatar que "detectar riesgos es importante, analizarlos es imprescindible, pero corregirlos es una obligación", y ha reclamado "transparencia, rendición de cuentas, homogeneización en todos los territorios y áreas sanitarias, evaluación externa de los resultados y auditorías" para garantizar un seguimiento efectivo de las medidas correctoras en materia de seguridad del paciente.