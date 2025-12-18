Saavedra lamenta que no haya un acuerdo con los médicos para desconvocar la huelga indefinida

Movilización médicos en Asturias en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha mostrado este jueves su "disgusto" y ha lamentado que no haya sido posible llegar a un acuerdo con los médicos para poner fin a la huelga indefinida prevista para enero a nivel nacional.

En unas declaraciones a los medios, Saavedra ha explicado que la situación sería "muy complicada" si se llega a producir la huelga en enero. Así las cosas, ha indicado que "todavía queda tiempo" para poder llegar a un acuerdo entre Ministerio de Sanidad y médicos.

La titular de Salud asturiana ha vuelto a tender la mano al departamento dirigido por Mónica García para participar en la negociación con el sector.

En Asturias, ha señalado, la consejería sigue negociando con los colectivos de médicos y el resto de organizaciones sindicales para llegar a acuerdos en materia de las competencias de la autonomía.