Saavedra lamenta que no haya un acuerdo con los médicos para desconvocar la huelga indefinida

Movilización médicos en Asturias en una imagen de archivo.
Movilización médicos en Asturias en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 14:20
OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha mostrado este jueves su "disgusto" y ha lamentado que no haya sido posible llegar a un acuerdo con los médicos para poner fin a la huelga indefinida prevista para enero a nivel nacional.

En unas declaraciones a los medios, Saavedra ha explicado que la situación sería "muy complicada" si se llega a producir la huelga en enero. Así las cosas, ha indicado que "todavía queda tiempo" para poder llegar a un acuerdo entre Ministerio de Sanidad y médicos.

La titular de Salud asturiana ha vuelto a tender la mano al departamento dirigido por Mónica García para participar en la negociación con el sector.

En Asturias, ha señalado, la consejería sigue negociando con los colectivos de médicos y el resto de organizaciones sindicales para llegar a acuerdos en materia de las competencias de la autonomía.

