Saavedra pide a las mujeres que confíen en el sistema sanitario y dice que los circuitos de mamografías funcionan

La consejera de Salud, Concepción Saavedra ha lanzado este martes en sede parlamentaria un mensaje de tranquilidad a las mujeres asturianas respecto a los cribados y tratamientos del cáncer de mama y ha asegurado que "el sistema sanitario funciona". "Así que le pido desde aquí a las mujeres que sigan confiando en nuestro y en su sistema sanitario público", dijo la consejera que ha asegurado que hay "hay una revisión constante de la situación y de los circuitos de mamografías para ir haciendo las mejoras necesarias".

Saavedra respondía así a la diputada del PP a la pregunta planteada por la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo de "cómo explica el Gobierno del Principado que en Asturias las mujeres con alto riesgo tengan que esperar varios meses para una mamografía, una prueba esencial para la detección precoz del cáncer de mama, y qué responsabilidad asume ante este grave deterioro de la sanidad pública asturiana".

La consejera ha asegurado tras escuchar la pregunta de la diputada del PP que en este caso realmente se alegra de la pregunta y la "agradece enormemente".

"De verdad, lo hago porque las informaciones que han salido y que han sido la justificación para que ustedes hagan esta pregunta urgente en esta Junta General Principado han podido generar incertidumbre, intranquilidad en las mujeres, sobre todo porque tratamos un tema tan serio y tan sensible como es el cáncer de mama", dijo.

En este sentido al igual que hizo este lunes el portavoz del Gobierno, la consejera ha explicado que existen en Asturias varios circuitos de mamografías y "mezclar a veces realidades distintas solo genera confusión y alarma".

Ha explicado que existen tres circuitos perfectamente definidos.

Existe un circuito preferente que es para aquellas mujeres que ya tienen un cáncer de mama diagnosticado o mujeres con un alto riesgo de ese cáncer de mama. Estas pacientes no están en lista de espera y sus revisiones y pruebas son citadas y se programan directamente por la unidad de mama con prioridad clínica.

Existe otro circuito donde se piden las mamografías desde atención Primaria o desde otros especialistas, que es el que aparece en lo que publican mensualmente con total transparencia.

Y el tercer circuito es el cribado poblacional que se ofrece a aquellas mujeres de 50 a 72 años que están sin síntomas, que son sanas, pero para hacer un diagnóstico precoz.

Ha seguido explicando la consejera que en el año 2024, que es el último año que tenemos ya todos los datos se invitó a más de 77.500 mujeres. De estas, 56.447 hicieron las pruebas, aceptaron la invitación, un 72,8%. De quienes realizaron la prueba, un 87,4%, 49.326 dieron negativo y luego siguieron con sus revisiones cada dos años. Del resto, se tuvieron que hacer más pruebas diagnósticas y de ellas, 637 precisaron realizar pruebas invasivas, es decir, una biopsia. Y de estas últimas, se llegó con un diagnóstico final de cáncer en 271, es decir, el 0,48% del total de las que iniciaron el cribado.

De mujeres con diagnóstico de cáncer, el 94% se hizo un diagnóstico antes de los dos meses y por diferentes motivos, un 6%, 13 mujeres, que bien por haber ido a la privada lo que implica que en ocasiones se pierden los datos, o porque tuvieron que hacer diferentes pruebas ya que no fueron concluyentes, tardaron más de ese tiempo.

CRÍTICAS DEL PP

Tras escuchar las explicaciones de la consejera la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo ha considerado que la titular de salud no ha respondido a su pregunta y ha manifestado que "no es un caso aislado, es un fallo del sistema y los responsables son la consejera y el propio presidente Adrián Barbón.

"Tendrá que intervenir para solucionar estos problemas de organización y de gestión, pero desde luego los plazos, los protocolos deben cumplirse escrupulosamente y usted no lo está haciendo. Hay retrasos y no hablamos de un caso aislado, consejera. Cada día salen más, tenemos conocimiento público de que hay más", dijo Fernández Pardo.