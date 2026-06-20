Saavedra reconoce que el impacto de la huelga de médicos "es claro y está afectando a la población"

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, en la Fiesta de Proyecto Hombre. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, se ha referido este sábado al impacto que la huelga de médicos está teniendo en la sanidad asturiana y ha indicado que "saben que el impacto es claro, está afectando a la población" y por eso están trabajando para tratar de solucionarlo.

Saavedra, que ha participado en la fiesta anual de Proyecto Hombre, ha indicado que "estamos en una situación muy compleja", en la que por un lado hay un conflicto nacional relacionado con el Estatuto Marco y en el cual Asturias ya ha instado a la ministra de una manera repetida para que mantenga el diálogo y para que consiga salir de este conflicto que es a nivel nacional y por otro lado también hay un conflicto a nivel de la comunidad.

"Nosotros nos hemos reunido ayer con las organizaciones sindicales, con la mesa sectorial que tiene representatividad y hemos acordado empezar con una ley de lo que es el personal estatutario dentro del Principado, que digamos que dentro de lo que es Asturias la comunidad podamos agilizar o podamos mejorar la situación y por lo menos blindar los derechos y también las condiciones de los profesionales", dijo.

Y por otro lado ha recordado que hay un conflicto con profesionales jóvenes, que también se da a todo a nivel nacional en el que plantean más flexibilidad. "Yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer reaccionar a las comunidades y por lo tanto buscar un modelo de organización diferente. Vamos a seguir manteniendo reuniones periódicas durante todo el verano para intentar que la situación, esa amenaza que tenemos de una huelga indefinida en septiembre no sea a nivel autonómico, porque mucho me temo con que lleguemos a acuerdos a nivel autonómico, el conflicto nacional si permanece nos va a afectar igual", dijo.