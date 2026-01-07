Saavedra señala que la incidencia de la gripe baja en Asturias tras el pico de hace dos semanas, aunque pide prudencia

El presidente del Principado, Adrián Barbón, junto al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; la consejera de Salud, Concepción Saavedra, el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, el alcalde de SMRA, José Ramón Ardines. - EUROPA RPESS

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha explicado este miércoles que la incidencia de la gripe en la comunidad autónoma se encuentra en descenso tras haber alcanzado su pico hace dos semanas, aunque ha pedido prudencia ante un posible repunte durante el mes de enero, tras las fiestas de Navidad.

Durante la inauguración este miércoles del nuevo Centro de Salud de Sotronido, Saavedra ha detallado que actualmente la incidencia se sitúa en 123 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 175 registrados hace dos semanas, y que los datos reflejan una bajada del 2,5% respecto a la semana anterior.

"Por los números, lo peor ha pasado ya", ha señalado, aunque advierte de que "todavía es muy pronto" para dar la epidemia por cerrada, debido al fin de las vacaciones, la vuelta a los colegios y las reuniones familiares recientes.

En cuanto a la presión asistencial, la consejera ha afirmado que la situación en los servicios de urgencias es similar a la de otros años e incluso con menos actividad que en el mismo periodo del año anterior, aunque ha reconocido que se trata de "unos días complicados para los profesionales".

Respecto a los fallecimientos asociados a la gripe, Saavedra ha subrayado que aún es pronto para hacer una valoración definitiva, ya que los datos disponibles, como los del sistema MOMO, son estimaciones. No obstante, ha insistido en que es un error considerar la gripe como una enfermedad leve, ya que supone una causa importante de morbilidad y mortalidad en personas vulnerables, especialmente mayores y con patologías previas, y volvió a insistir en la importancia de la vacunación y de las medidas preventivas.