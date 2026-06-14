Saavedra ve el Estatuto Marco "bastante bloqueado" y apuesta por una norma propia en Asturias

La consejera de Salud, Concepción Saavedra (tercera por la izda. En la foto), participa en la XX Comida Solidaria, organizada por Cáritas de Ribadedeva, en el polideportivo de Colombres. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha señalado este domingo que el Principado retomará su proyecto para desarrollar una normativa propia de personal sanitario ante la situación de bloqueo que atraviesa la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad.

Saavedra ha explicado que Asturias ya contemplaba elaborar una regulación propia durante la actual legislatura, pero que esa iniciativa quedó paralizada cuando el ministerio anunció la modificación del Estatuto Marco, norma básica que regula las condiciones laborales del personal estatutario de los servicios de salud.

"Habíamos parado porque el ministerio iba a modificar el Estatuto Marco", ha indicado la consejera, quien ha añadido que, tras más de dos años de tramitación y ante la falta de consenso existente, "es el momento de que Asturias desarrolle también su proyecto".

Según ha señalado, una normativa autonómica permitiría dotar al sistema sanitario asturiano de "más seguridad jurídica y más flexibilidad" y contribuiría a mejorar la gestión de la sanidad pública en la comunidad.

La titular de Salud ha considerado que la reforma estatal se encuentra actualmente en una situación "bastante bloqueada" y ha advertido de que el texto no cuenta con el respaldo de una parte importante de los profesionales sanitarios. "No estoy hablando solamente de los médicos", ha precisado, al asegurar que también existen discrepancias por parte de otras organizaciones sindicales.

Por otra parte, Saavedra se ha referido al preacuerdo económico alcanzado con el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) y ha indicado que el Gobierno autonómico mantiene el diálogo con la organización. "Vamos a ver cuál es la sensibilidad y cuál es la situación", ha afirmado.

XX COMIDA SOLIDARIA DE COLOMBRES

La consejera ha realizado estas declaraciones en Colombres, donde ha participado en la XX Comida Solidaria organizada por la ONG Pueblos Hermanos.

Durante el acto ha destacado la importancia de mantener la solidaridad en un contexto internacional marcado por las desigualdades y los conflictos, y señaló que la recaudación de la iniciativa se destinará a apoyar un proyecto para personas desplazadas en la República Democrática del Congo.