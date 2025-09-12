Saavedra ve "con preocupación" una posible huelga sanitaria y pide al Miniterio cambios en el Estatuto Marco

De izda a dcha: consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, presidente del Principado, Adrián Barbón, alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, en el consultorio de Nuevo Roces. - EUROPA PRESS

La responsable de la Sanidad asturiana apuesta por un consenso entre el Ministerio y las comunidades y también los profesionales

GIJÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Soledad Saavedra, ha reconocido que hay preocupación por la advertencia de una posible huelga ante las desavenencias con el Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios.

Saavedra, en respuesta a los medios de comunicación con motivo de la inauguración del consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón, ha señalado que las comunidades autónomas ya han dicho que creen que el Estatuto Marco se tiene que modificar.

Según ella, tiene que ser una normativa "más ágil", para permitir trabajar en los servicios de salud, pero también tiene que hacerse dentro de las competencias de cada uno, con referencia a que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas.

Con todo, ha apostado por que tiene que haber un consenso entre el Ministerio y las comunidades y, por supuesto, intentar llegar a un acuerdo con los profesionales sanitarios. "Entiendo que ellos están preocupados y siempre hay que respetar el derecho de los profesionales", ha defendido.