Saint Gobain anuncia un acuerdo con CCOO y UGT sobre el ERTE en la planta avilesina

Archivo - Un camión en las inmediaciones de la factoría Saint Gobain Cristalería en Avilés - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Saint-Gobain Cristalería ha anunciado este jueves que se ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT sobre las condiciones del ERTE que será necesario aplicar en la planta de Avilés durante el proyecto de reparación del horno (FURHY).

Este acuerdo, alcanzado el último día del periodo de consultas, será sometido a ratificación de la asamblea de trabajadores el próximo 3 de noviembre, siendo necesaria dicha ratificación para su validez.

Desde la compañía aseguran que las negociaciones han permitido importantes mejoras de las condiciones iniciales del ERTE y por ello muestra su confianza en que dicho acuerdo sea ratificado por la asamblea.

Así inciden en destacar el proceso de diálogo mantenido con la representación social y el esfuerzo realizado por ambas partes para alcanzar una solución acordada que permita afrontar "este periodo excepcional en las mejores condiciones posibles para las personas afectadas y con garantías durante todo el proceso".

Según la compañía, entre las principales condiciones acordadas se encuentra un complemento hasta el 80% de la base reguladora, así como medidas específicas de protección para las personas mayores de 55 años y diferentes garantías en materia de formación y desarrollo profesional.

También se ha acordado facilitar, en la medida de lo posible, el disfrute de vacaciones durante los meses de junio y julio. El acuerdo contempla asimismo mecanismos de desafectación vinculados a formación y a necesidades productivas u organizativas, según fuentes de la multinacional.

Además, se constituirá una comisión de seguimiento con los sindicatos firmantes, UGT y CCOO, para acompañar la evolución del ERTE.

El ERTE tendrá vigencia desde el 24 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027. La parada del horno está prevista a partir del 16 de noviembre y las obras se prolongarán previsiblemente hasta verano de 2027. Durante este periodo, la compañía mantendrá su compromiso con los clientes, garantizando los niveles de servicio y apoyándose en la fortaleza industrial del Grupo Saint-Gobain.