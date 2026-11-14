La Sala del 112 Asturias atendió 58.470 llamadas el pasado mes de octubre

Camión de bomberos - SEPA

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 58.470 llamadas el pasado mes de octubre. La media diaria de llamadas fue de 1.886. La mayor parte, en concreto 40.722, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente.

Según ha informado este sábado el SEPA, además, se contabilizaron 2.844 llamadas informativas y 2.146 llamadas de trabajo. Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 25.408 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 19.142 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria.

También se registraron, entre otros, 3.268 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 694 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 820 incidentes.

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, hay que señalar que, durante el pasado mes de octubre, realizaron un total de 651 salidas a distintas intervenciones, 185 para incendios, de las cuales 95 salidas fueron para incendios forestales y 90 para incendios urbanos.

Entre otras, también se realizaron 62 salidas para rescates, 4 para rastreos y 25 para accidentes de tráfico. Además, se contabilizaron 141 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente para retirada de himenópteros.