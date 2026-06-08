La Sala Sabadell Herrero reúne 60 obras de 27 prestadores para condensar la identidad y la vanguardia del arte asturiano

Inauguración de la exposición este lunes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Sabadell Herrero de Oviedo alberga desde hoy la exposición Madre Asturias. De la España negra al arte de avanzada, que analiza el proceso de modernización del arte asturiano desde mediados del siglo XIX hasta la vanguardia, una muestra comisariada por Luis Feás Costilla que cierra la trilogía expositiva iniciada en 2006.

La exposición podrá visitarse de lunes a sábado en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. La sala permanecerá cerrada los martes.

En la presentación de la muestra han participado la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, quien ha ensalzado la consolidación de este espacio como un referente cultural en la capital asturiana y ha puesto en valor la estrecha colaboración entre la entidad financiera y las administraciones públicas para acercar el arte y el patrimonio a la sociedad asturiana.

Durante el acto de inauguración, la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha anunciado la reciente incorporación al patrimonio público de la comunidad de una destacada obra del pintor Luis Álvarez Catalá, Despedida a los novios en Monasterio de Hermo (1897), que hasta hace unos meses se encontraba en manos privadas. La titular de Cultura ha destacado el valor de esta adquisición, que según ha explicado, se logró tras recibir "un mensaje de Xosé Ambás" de que la pieza iba a ser subastada.

Bajo el comisariado de Luis Feás, la propuesta supone la tercera parte de un ciclo de reflexión sobre el origen del arte asturiano que comenzó en esta misma sala con 'Una luz cambiante' (2006) --centrada en el paisaje-- y continuó con 'Norte' (2009) --dedicada a la abstracción--. El propio Feás ha mostrado su agradecimiento a la Consejería por permitirle "sacar una espina clavada desde hace 17 años" y poder culminar este proyecto que cuenta con 60 obras de 27 prestadores.

Frente a las dos ediciones anteriores, esta tercera exposición gira en torno a la figura y los tipos humanos, cuyo tratamiento se adscribió en Asturias, de forma espontánea, a las maneras expresionistas. La tesis de la muestra defiende que el expresionismo se fijó a finales del siglo XIX como una de las constantes del arte nacional y regional, teniendo al humorismo como su principal vanguardia.

Asimismo, la muestra busca rescatar y reivindicar la tradición, renovación y vanguardia en una comunidad que, pese a estar inicialmente alejada de los grandes centros artísticos, encontró su propia vía de modernidad. Este proceso tuvo como punto de partida la pintura social y la minería como motivo central, evolucionando en paralelo a los acontecimientos históricos y políticos que marcaron a la Asturias del siglo XX, como la revolución de octubre de 1934 o las huelgas de 1917, 1962 y 1963.

El recorrido expositivo cuenta con una selección de obras maestras procedentes de instituciones de referencia como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo Casa Natal de Jovellanos, el Muséu del Pueblu d'Asturies, el Museo Antón de Candás, así como colecciones bancarias (Sabadell y Santander), ayuntamientos como los de Avilés o Llanes, y colecciones particulares de Oviedo, Gijón y Madrid.