Los salarios bajan en Asturias en el segundo trimestre de 2025, según el INE

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en el Principado de Asturias ha descendido un 01,99 por ciento en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.132,33 euros, mientras que en España aumentó un 3,0 por ciento, hasta los 3.257,29 euros en este caso, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) bajaron en Asturias un 1,4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.337,19 euros por trabajador y mes. La media estatal creció un 2,7 por ciento, hasta los 2.417,78 euros.

DATOS NACIONALES

En España el coste laboral medio por trabajador y mes subió un 3 por ciento en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.256,54 euros, primera vez que supera los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas inferior al del trimestre anterior, se acumulan 18 trimestres consecutivos de alzas.

En el caso del coste laboral se situó en 2.416,5 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre del año 840,04 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4 por ciento. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,8 por ciento interanual en el segundo trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,5 por ciento en tasa interanual en el segundo cuarto del año, hasta los 24,99 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3 por ciento interanual, hasta los 21,45 euros.