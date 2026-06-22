Sale a información pública el proyecto de reforma del aparcamiento bajo la Escandalera

Archivo - Plaza de la Escandalera, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este lunes el edicto por el que sale a información pública el estudio de viabilidad para el nuevo aparcamiento bajo la plaza de la Escandalera, en Oviedo, un macroproyecto diseñado por la Corporación Masaveu con un presupuesto de 15,4 millones de euros. La futura infraestructura contará con tres niveles bajo rasante y 490 plazas de coche (90 más que ahora). Como gran novedad, la primera planta albergará un 'hub' de movilidad de 500 metros cuadrados con 70 plazas para custodiar y alquilar bicicletas y patinetes eléctricos, además de un punto de recogida de paquetería. La obra, prevista para arrancar el 1 de enero de 2027, requerirá desmontar y custodiar de forma temporal más de 720 metros cuadrados del histórico mosaico del Paseo de los Álamos.

El proyecto contempla una estructura de tres niveles bajo rasante con capacidad para 490 automóviles --actualmente cuenta con 400--, un hub de movilidad y espacios adicionales para bicicletas y furgonetas, con 5 plazas para carga y descarga. Con un presupuesto estimado de 15,4 millones de euros, la obra busca modernizar las instalaciones actuales, mejorar la accesibilidad y adaptarse a las nuevas normativas de bajas emisiones.

El nuevo hub de movilidad que se ubicará en la primera planta del sótano contará con 500 metros cuadrados y está diseñado para guardar y alquilar bicicletas y patinetes eléctricos, con 70 plazas y se destinará un espacio para la recogida y entrega de envíos de paquetes.

Estas actuaciones, que deberán salir a licitación pública, implican también una actuación sobre el mosaico del Paseo de los Álamos, afectando a 727,46 metros cuadrados del mismo, al ser la parte que se encuentra sobre la estructura actual del aparcamiento. Las piezas del mosaico se desmontarán y serán custodiadas en dependencias municipales hasta que se puedan volver a colocar en su sitio.

La empresa redactora del proyecto estima poder empezar las obras el 1 de enero de 2027 y comenzar a explotar el aparcamiento el 1 de enero de 2029.