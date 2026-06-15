Salen a licitación las obras de mejora del tráfico y la accesibilidad en La Folleca (Avilés) por más de 433.000 euros

AVILÉS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el contrato para la realización de las obras de reordenación del tráfico y mejora de la accesibilidad en La Folleca. Las empresas interesadas en optar a la adjudicación disponen hasta las 13.00 horas del próximo 6 de julio para presentar sus ofertas a través de la Sede Electrónica municipal. Los trabajos cuentan con un presupuesto base de 433.086,99 euros, con el IVA incluido.

La actuación consiste en la remodelación del camino de La Folleca y en la apertura de un nuevo vial de 121 metros de longitud que conectará dicha vía con el camino de La Garita. El proyecto cuenta con una duración total de diez meses, de los cuales los cuatro primeros se destinarán a la construcción del nuevo tramo y los seis siguientes a la posterior reurbanización de La Folleca.

Según informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, el primer tramo del camino de La Folleca presenta problemas de seguridad vial debido a la coexistencia de tráfico bidireccional, la presencia de viviendas adosadas sin retranqueo y la ausencia de espacio reservado para los peatones y el estacionamiento. La solución técnica para garantizar la seguridad pasa por separar los sentidos de circulación mediante la apertura del nuevo camino.

De este modo, el tráfico descendente se desviará por el nuevo vial, mientras que el actual camino de La Folleca quedará configurado con un único sentido ascendente. Esto posibilitará su transformación en una vía dotada de una acera con un ancho mínimo de dos metros en el margen de las viviendas impares, una plataforma única con un vial de tres metros de ancho, una línea de aparcamientos en línea y un espacio reservado junto a los inmuebles pares.

Las obras de reurbanización incluyen también la demolición de los firmes actuales en un tramo de 275 metros y la renovación de todos los servicios existentes, tales como la red de abastecimiento, la construcción de un colector auxiliar y el soterramiento del alumbrado público. Por su parte, el nuevo vial se ajustará íntegramente al camino municipal que actualmente se encuentra sin pavimentar para evitar la afección a parcelas privadas, e incorporará cunetas, señalización, barreras de seguridad y cuatro puntos de alumbrado.