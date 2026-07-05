Salen a la venta las entradas para el Festival Fifty-Fifty de Avilés, que confirma a Kyle Eastwood

Kyle Eastwood. - JEROME BONNET

AVILÉS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía de Avilés contará en su sexta edición con el contrabajista y compositor Kyle Eastwood --hijo del cineasta Clint Eastwood-- con su espectáculo 'Eastwood by Eastwood', el viernes 25 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro Palacio Valdés.

La organización ha puesto este domingo a la venta de entradas para los seis conciertos confirmados de su programación de 2026. Los precios oscilan entre los 15 y los 25 euros con el fin de facilitar el acceso a la programación.

La cartelera musical completa cuenta con las actuaciones de Irene Reig Quartet el jueves 24 de septiembre; Kyle Eastwood y el grupo italiano Taurn el viernes 25; Paco de Lucía Songbook Septet y el conjunto brasileño Mirla Riomar Trío el sábado 26; y Marialy Pacheco Trío el domingo 27 de septiembre. Junto a los conciertos tendrán lugar pasacalles, talleres y encuentros con artistas.

El concierto de clausura será el domingo 27 de septiembre a las 19.30 horas en la Sala Club de la Factoría Cultural y correrá a cargo de la pianista cubana Marialy Pacheco, considerada una de las intérpretes más brillantes de su generación y la primera mujer en ganar la 'Piano Solo Competition' del Festival de Jazz de Montreux.