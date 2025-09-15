El Salón del Videoxuegu llega a la ciudad este próximo día 20 con actividades Steam y Gaming

La organización resalta la importancia de vincular el mundo de los videojuegos con el mundo formativo

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La antigua Escuela de Comercio, en Gijón, albergará el próximo día 20 la sexta edición el Salón del Videoxuegu, evento centrado en el mundo Steam y Gaming.

Según una nota de prensa de los organizadores, las actividades se desarrollarán entre las 10.00 y las 14.00 horas y las 16.00 y 20.00 horas.

El objetivo del evento es acercar y dar a conocer los videojuegos y la formación Steam de primera mano. Este evento cuenta con espacio para diferentes videoconsolas, en una apuesta por una oferta juvenil y familiar.

Si bien las consolas serán "el gancho", según la organización, el núcleo fundamental es la formación steam, vinculada al desarrollo de aplicaciones, robótica y videojuegos entre otros.

El Salón también contará con equipos de realidad virtual para el disfrute de los jóvenes y adultos, así como conferencias y actividades lúdicas.

Desde la organización han destacado la importancia de vincular el mundo de los videojuegos con el mundo formativo ya que los profesionales del presente y del futuro, son diseñadores, programadores, artistas y expertos en comunicación. Han señalado, unido a ello, que un videojuego es el producto del trabajo de todos estos perfiles steam.

Por ello, el evento contará, asimismo, con una oferta de talleres de Programación de Videojuegos Arcade, de 17.00 a 18.00 horas y de 18.00 a 19.00 horas. También contará con un taller de robótica de 20 a 21 horas.

Toda la información se actualizará en la web del evento http://salondelvideoxuegu.es/. Las inscripciones son totalmente gratuitas y están disponibles enviando un mail a salonvideuxuegu@gmail.com (sólo requiere inscripción los talleres, indicando hora, taller y datos personales, así como un teléfono de contacto). Tanto los talleres como el acceso general son totalmente gratuitos.