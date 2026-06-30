Salud actualiza el proyecto de reforma del consultorio de Lieres por 16.335 euros

Salud encarga la actualización del proyecto técnico para impulsar la reforma del consultorio de Lieres, en Siero - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salud avanza en la adecuación del hospitalillo de Lieres, el consultorio periférico de la localidad sierense, para reforzar la asistencia sanitaria. La consejería ha adjudicado por 16.335 euros la actualización del proyecto técnico de reforma redactado con anterioridad para adaptarlo a la normativa vigente. La revisión del documento, para la que se establece un plazo de 60 días, permitirá definir las obras necesarias para mejorar el equipamiento.

Los trabajos incluirán la revisión de la cubierta, mediante la reforma de los aleros y la recuperación de elementos ornamentales que devuelvan al edificio la imagen original; la renovación del exterior de las fachadas, incluidas las carpinterías y acabados, y la mejora funcional de la planta baja, que mantendrá su uso como consultorio. También se estudiará una nueva distribución para incorporar otra consulta y se garantizará que disponga de un acceso independiente respecto a las plantas superiores del inmueble.

El proyecto contempla, además, una limpieza general y tratamientos superficiales en las plantas sin actividad, así como la previsión de espacios que faciliten posibles actuaciones futuras, como la instalación de un ascensor.

Salud ya realizó en 2024 una obra en el consultorio para desmontar y retirar elementos decorativos y consolidar los aleros de la cubierta.