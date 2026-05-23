Salud alerta del auge del vapeo entre los jóvenes asturianos frente al "descenso histórico" del tabaco convencional

Cartel de la campaña del Principado. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial Sin Tabaco --que se celebra el 31 de mayo-- para alertar sobre el incremento en el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos con nicotina sintética entre la población juvenil. Este fenómeno contrasta con el "descenso histórico" del consumo diario de tabaco convencional, que actualmente se sitúa en el 5,6% entre los adolescentes de 14 a 18 años.

Según los datos de la Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2025, el vapeo ha consolidado nuevos patrones de consumo en las aulas asturianas. En concreto, el 41,6% del alumnado ha utilizado estos dispositivos alguna vez, mientras que el 20,3% (uno de cada cinco) lo ha hecho en el último mes, una cifra que ya supera al consumo de tabaco tradicional en esta franja de edad.

A pesar de estos datos, el Principado se sitúa por debajo de la media nacional, donde el 49,5% de los jóvenes ha probado los vapeadores y el 27,1% los ha consumido en el último mes. Asimismo, en comparación con el año 2023, la prevalencia del consumo experimental ha descendido en seis puntos entre el alumnado de secundaria de la comunidad autónoma.

Bajo el lema El vapeo es la trampa, tu adicción es su negocio, la iniciativa de la Consejería de Salud pone el foco en las estrategias de la industria de la nicotina para captar nuevos consumidores. Desde el Ejecutivo advierten de que estos productos suelen presentarse como "modernos, inocuos y vinculados al ocio juvenil", ocultando de este modo sus riesgos para la salud y su "elevado potencial adictivo".

En este sentido, Sanidad recuerda que la evidencia científica advierte de que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina y otras sustancias potencialmente tóxicas capaces de generar dependencia y afectar al desarrollo cerebral en edades tempranas. Además, según apunta el Principado en una nota de prensa, diversos estudios señalan que el uso de vapeadores incrementa el riesgo de iniciar posteriormente el consumo de tabaco convencional.

La campaña incluye tres carteles informativos diseñados con una estética atractiva y un lenguaje cercano al público joven. Con el objetivo de favorecer una comunicación más próxima, accesible y adaptada a la realidad sociocultural de la comunidad, los materiales se difundirán tanto en castellano como en asturiano.

Con esta acción, la Consejería de Salud pretende reforzar la percepción de riesgo asociada al vapeo, desmontar falsas creencias sobre su supuesta seguridad y promover entornos más saludables y libres de nicotina entre los adolescentes y jóvenes.

ACTO INSTITUCIONAL EN LLANES

De forma paralela, el Principado adelantará la conmemoración de esta jornada al próximo 28 de mayo con un acto institucional en el concejo de Llanes, en el que participarán escolares de Primaria y representantes institucionales. El programa incluirá actividades de sensibilización sobre hábitos de vida saludables, el impacto del consumo de nicotina y la promoción de espacios libres de humo.

El acto comenzará a las 11.30 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial, donde la consejera de Salud, Concepción Saavedra, hará entrega al Ayuntamiento del diploma que acredita a Llanes como miembro de 'Oro' de la Red Asturiana de Playas Sin Humo, tras la incorporación de sus arenales a esta iniciativa. La jornada concluirá con el descubrimiento de la señal informativa de la red en el arenal de El Sablón.