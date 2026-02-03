Salud alerta sobre una campaña de mensajes de texto fraudulentos para la renovación de la tarjeta sanitaria

Tarjeta sanitaria del Principado de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha advertido este martes a la ciudadanía sobre la detección de una campaña de mensajes de texto (SMS) fraudulentos que instan a renovar o sustituir la tarjeta sanitaria a través de enlaces que redirigen a páginas web maliciosas.

Los mensajes identificados incluyen textos como el siguiente: "Sustituya su tarjeta sanitaria de forma obligatoria para evitar la suspensión de sus servicios. Acceda al portal oficial: https://sanitaria.info".

Estos SMS tratan de provocar una reacción inmediata en las personas que los reciben, incluyen enlaces externos no oficiales y utilizan direcciones URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios del Principado, que para el ámbito sanitario son www.asturias.es y www.astursalud.es

Se trata, por tanto, de mensajes falsos, que no han sido emitidos por el Principado y que tienen como objetivo robar datos personales, sanitarios o financieros.

Salud recomienda seguir estas pautas si se recibe un SMS de estas características: No pulsar el enlace incluido en el mensaje. No responder ni reenviar el contenido. Eliminarlo inmediatamente del dispositivo. Verificar siempre la información en la web Astursalud y en los canales oficiales del Principado de Asturias.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni pide datos personales o sanitarios mediante enlaces enviados por mensajería.