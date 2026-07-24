Salud amplía la red 'Prometeo' con una segunda vivienda de apoyo a personas con discapacidad psicosocial en Arriondas

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visita la última vivienda incorporada a la red 'Prometeo'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha ampliado la red de viviendas del programa 'Prometeo', orientado a favorecer el desarrollo de la vida autónoma e integrada en la comunidad de personas con discapacidad psicosocial, mediante la incorporación de un segundo piso de apoyo en Arriondas, en el concejo de Parres.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha visitado este viernes la última vivienda incorporada a la red. En una nota de prensa, ha destacado la importancia de este tipo de dispositivos, asegurando que "las habilidades para la vida diaria y la participación en el entorno son herramientas fundamentales para favorecer la inclusión social y la recuperación de las personas".

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Salud Mental de Asturias 2023-2030 y en la Estrategia Nacional de Salud Mental. Ambos documentos "apuestan por reforzar los programas que promueven la vida independiente, la autonomía y la inclusión en la comunidad de las personas con problemas de salud mental".

El piso que ahora se suma a la red, cedido por la Dirección General de Vivienda a través de Vipasa y gestionado por Afesa, está ocupado ahora por una persona a la que pronto se sumará otra más. Para la adaptación del inmueble, Salud ha realizado una reforma integral y ha adquirido mobiliario y equipamiento, con una inversión que supera los 50.000 euros.

La reforma ha incluido la renovación del sistema eléctrico, la remodelación de la cocina y el baño, la instalación de nuevo pavimento continuo, la sustitución de puertas y la incorporación de doble acristalamiento en las ventanas. Igualmente, se han colocado nuevos radiadores eléctricos programables.

El programa 'Prometeo' cuenta actualmente con 41 viviendas distribuidas en siete concejos: dos en Valdés, tres en Avilés, seis en Oviedo, veintitrés en Gijón, dos en Parres, dos en Mieres y tres en Langreo. En total, la red ofrece 108 plazas. El Gobierno de Asturias prevé seguir ampliando esta malla de recursos con otro inmueble en Cangas del Narcea y varios más en Avilés y Gijón.

Salud colabora en esta iniciativa con la Dirección General de Vivienda, la Fundación Siloé, Afesa y los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo, Parres y Valdés.