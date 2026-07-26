Salud convoca subvenciones por 220.000 euros para entidades que atienden a personas con enfermedades crónicas

Persona con EPOC. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha convocado una nueva línea de subvenciones, dotada con 220.000 euros, dirigida a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad con personas con enfermedades crónicas, sus familiares y personas cuidadoras en Asturias. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 27 de julio y finaliza el 14 de agosto de 2026.

Entre las actuaciones financiadas figuran programas de rehabilitación funcional, atención psicosocial, formación a familiares y cuidadores, promoción de la autonomía personal, apoyo comunitario y actividades dirigidas a mejorar la integración social y la calidad de vida de las personas afectadas.

La cuantía de las subvenciones se determinará en función del crédito disponible y del número de solicitudes presentadas, con un límite máximo de 20.000 euros por entidad beneficiaria.

Podrán optar a estas ayudas las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos fines figure la atención a personas con enfermedades crónicas, sus familiares o cuidadores.

La información completa, así como el formulario normalizado de solicitud y la tramitación electrónica, están disponibles en la sede electrónica del Principado.