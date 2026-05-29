Salud cubre el 100% de las especialidades del Hospital de Jarrio tras completar la plantilla de urología

Presentacion de la nueva gerencia a alcaldes del noroccidente. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha cubierto el 100 por ciento de las especialidades del Hospital de Jarrio después de haber completado la plantilla del servicio de urología, la única disciplina médica que hasta el momento carecía de facultativo en el centro sanitario. La medida se enmarca en la incorporación de 23 nuevos profesionales durante el primer semestre del año para "estabilizar la plantilla" y "reforzar la cartera de servicios" de la comarca noroccidental.

Las contrataciones, según ha explicado la consejera de Salud, Concepción Saavedra, responden al compromiso con el mantenimiento de una asistencia sanitaria "de calidad, cercana y resolutiva". Saavedra ha informado durante la presentación de la nueva gerencia del área sanitaria I Occidente a las alcaldías de la comarca, integrada por 17 municipios.

Según ha indicado, las nuevas contrataciones forman parte de una "estrategia integral de fortalecimiento" del centro hospitalario y de la red de atención primaria, que contempla la dotación de recursos humanos, la mejora de infraestructuras y la adquisición de tecnología sanitaria. Además, en la red de atención primaria se han sumado tres nuevas contrataciones en lo que va de año.

Las incorporaciones al Hospital de Jarrio han abarcado un total de 20 especialidades: admisión, rehabilitación, microbiología, nefrología, anestesia, cardiología, hematología, traumatología, medicina interna, pediatría, urgencias, urología, ginecología, reumatología, medicina preventiva, anatomía patológica, neumología, digestivo, farmacia y oncología. Entre estas contrataciones destaca la cobertura completa de la plantilla de urología, la única especialidad que hasta ahora carecía de facultativo en el centro sanitario.

PROYECTO DE REFORMA Y NUEVO HOSPITAL DE DÍA

Por otro lado, la consejera ha indicado que ya se está redactando el proyecto de reforma y adecuación integral del centro hospitalario. Esta actuación permitirá culminar intervenciones pendientes desde 2019 y añadir mejoras orientadas a reforzar la accesibilidad, eficiencia y funcionalidad del hospital de cabecera del noroccidente.

Una de las obras más relevantes será la creación de un nuevo hospital de día, que ampliará la capacidad asistencial y la atención ambulatoria especializada en un espacio que atiende a una media de 165 pacientes al mes. El nuevo equipamiento ocupará la zona de la antigua unidad de hemodiálisis y parte de un patio exterior anexo, sumándose a la unidad de hemodiálisis inaugurada en marzo. Asimismo, se está avanzando en la renovación de la segunda sala de rayos para incrementar la capacidad diagnóstica y reducir la lista de espera.

OTRAS ACTUACIONES

El Gobierno del Principado mantiene también sus actuaciones en las infraestructuras de atención primaria, se está ultimando la licitación de las obras del nuevo centro de salud de Tapia de Casariego, con una inversión de 7 millones de euros, y del consultorio de Boal, presupuestado en 1,7 millones.

Además, se ha iniciado el trámite para licitar la redacción del proyecto del nuevo consultorio de Castropol por un importe de 25.300 euros, tras la cesión municipal de una parcela de 1.700 metros cuadrados; y se licitará la actuación de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del consultorio de San Tirso de Abres, con un presupuesto de 492.755 euros. También se actuará con el mismo fin en los de Villanueva de Oscos y Trevías (Valdés).