Salud enmarca el relevo del gerente del Sespa en la búsqueda de un perfil "más adecuado"

Archivo - Sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha justificado públicamente el cambio de gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) como una decisión de gestión orientada a "abrir una nueva etapa en la sanidad pública asturiana". Ha dicho que se ha buscado un perfil "más adecuado".

La dirigente asturiana se ha referido a este asunto en una comisión de la Junta General, a preguntas de la diputada del PP Pilar Fernández Pardo. Fue en el mes de agosto cuando trascendió el cese del anterior gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y su sustitución por Juan José Alonso Ordiales.

Saavedra ha subrayado que en este momento es "especialmente importante" para afrontar los retos futuros, y ha querido aclarar que "la decisión no constituye una desautorización ni una censura al trabajo realizado por el anterior gerente".

La consejera ha expresado su agradecimiento por la labor de Aquilino Alonso, señalando que "agradecemos su labor durante todos estos años en los que se acometieron cambios importantes organizativos, como fue el desarrollo del nuevo mapa sanitario, también fue acuerdos relevantes que también se realizaron dentro del sistema".

Saavedra ha argumentado que "los equipos directivos no son estructurales" y que "los gobiernos tienen la responsabilidad de adaptar la organización a las necesidades de cada momento y de conformar los equipos que entendemos que son más adecuados para alcanzar los objetivos que se plantean, y eso es exactamente lo que hemos hecho".

La consejera ha indicado que el nuevo perfil buscado para la gerencia del Sespa responde a la necesidad de "reforzar ese diálogo con las organizaciones sindicales, con los trabajadores, con los profesionales para minimizar en lo posible" los conflictos laborales existentes a nivel nacional, aunque ha apuntado que "en Asturias se puede" resolver esta situación de manera más favorable.

En otro orden de cosas, Saavedra ha salido al paso de quienes asocian el cambio de la gerencia con un determinado contrato. En este punto, la dirigente asturiana ha dicho que es un expediente público, accesible y fiscalizable . Ha instado a quienes hablan de irregularidades a que las demuestren ante los órganos competentes.