Salud inicia la vacunación infantil contra la gripe para cerca de 85.000 menores de hasta 13 años en Asturias

Archivo - Una pareja con un carrito de bebé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe para toda la población infantil de hasta 13 años, un grupo etario que en la comunidad autónoma suma cerca de 85.000 menores. La extensión de la recomendación de profilaxis a toda la etapa pediátrica representa una de las principales novedades de la temporada 2026-2027.

La medida preventiva se extiende desde los 6 meses hasta los 13 años con el objetivo de reforzar la protección de la población infantil frente a una enfermedad que genera miles de consultas sanitarias al año. Asimismo, se busca reducir la circulación del virus en las aulas, disminuir el riesgo de complicaciones y frenar la transmisión comunitaria para proteger a las personas más vulnerables del entorno familiar.

Para los niños de 2 a 13 años, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha adquirido 44.000 dosis de vacuna intranasal de administración mediante pulverización, sin necesidad de inyección. Con el fin de facilitar el acceso, el Sespa ha habilitado 30 puntos específicos de vacunación en horario de tarde distribuidos por las distintas áreas de salud, disponibles a través del sistema de citación automática.

Por su parte, los menores de 6 a 24 meses recibirán la profilaxis en las consultas de Pediatría y Enfermería Pediátrica mediante una vacuna de cultivo celular. El Gobierno del Principado ha dispuesto de 70.000 dosis de este tipo, indicadas también para la población de 14 a 59 años con condiciones de riesgo.

CENTROS RESIDENCIALES

De forma paralela, las autoridades sanitarias han adelantado la vacunación en los centros residenciales para proteger de manera prioritaria a las personas mayores. En total, la Consejería de Salud ha adquirido 349.000 dosis de vacunas antigripales para la presente campaña.

Entre los suministros adquiridos se incluyen 165.000 dosis de Fluad para la población de entre 60 y 79 años, y 70.000 de Efluelda para personas de 80 o más años y residentes en centros sociosanitarios a partir de los 60 años.

La campaña continuará de manera progresiva con la incorporación del resto de los grupos prioritarios, entre los que se encuentran las personas mayores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y profesionales que trabajan con colectivos vulnerables.