Salud iniciará en un mes las obras para recuperar el consultorio de La Manjoya

Visita a las obras del consulturio de La Manjoya. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha adjudicado por 455.755 euros las obras que permitirán adecuar y recuperar el antiguo consultorio de La Manjoya, en Oviedo. Los trabajos se prolongarán durante un semestre. La intervención, que comenzará en un mes, consistirá en transformar el centro sanitario en un equipamiento moderno, funcional y más accesible, para favorecer el bienestar de pacientes y profesionales.

Según ha explicado la consejería, en un primer momento, la actividad asistencial se concentrará en la planta a pie de calle, donde se ubicarán tres consultas: medicina, enfermería y polivalente, además de una amplia sala de espera. Este nivel se completará con accesos, aseo público adaptado para personas con discapacidad y ostomizadas, servicios para personal, almacén, un pequeño office y un cuarto de limpieza.

La primera planta se reformará y adecuará completamente, por lo que quedará acondicionada para una futura ampliación, en función de las necesidades de una parroquia que registra un notable crecimiento demográfico.

Las obras permitirán reproducir en este piso la estructura de consultas del nivel a pie de calle, y reforzar así la capacidad del consultorio cuando sea necesario.

Destaca el Principado que las obras ponen fin a una situación que se remonta a 2018, cuando el antiguo consultorio tuvo que cerrar ante el estado de semirruina del edificio, de dos plantas y una superficie construida de 424 metros cuadrados. La actividad se trasladó entonces a una instalación provisional.

El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo acordaron después que el consistorio rehabilitaría el exterior del edificio y lo cedería al Ejecutivo autonómico para su redistribución y adecuación a las necesidades de la actividad sanitaria.

Completada la rehabilitación municipal, los técnicos detectaron defectos en la obra que impedían su recepción. En el último cuatrimestre de 2025, el ayuntamiento ejecutó trabajos de refuerzo con base en las propuestas técnicas realizadas por el Gobierno de Asturias para subsanar las anomalías estructurales. Una vez finalizadas, el edificio quedó a disposición del Principado.