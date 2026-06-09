Salud planifica la atención sanitaria para el verano y contrata a 137 profesionales en 32 especialidades

Hospital San Agustín de Avilés. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha manifestado este martes en el Pleno que el Gobierno "no improvisa" de cara a la planificación del verano y ya se trabaja en la puesta en marcha de una serie de medidas. Así ha incidido en que se han hecho 137 contrataciones en mayo en 32 especialidades, incluyendo 45 en medicina familiar y 10 en pediatría.

"Estamos haciendo un refuerzo como todos los años en atención primaria en toda la costa, en el occidente, Gozón, Castrillón, Muros del Nalón, Luarca, Navia, Tapia, Vegadeo, también en el oriente con un doble equipo en Llanes, con un doble equipo de tardes en Cangas de Onís, y de las 14 zonas básicas de salud de Gijón no hay ninguna vacante descubierta. Estamos poniendo también transporte sanitario, con cinco ambulancias estivales desplegadas en la costa, más las ambulancias de refuerzo de Candas y Llanes", dijo la consejera.

Además ha insistido en que el Gobierno está haciendo una gestión planificada de las camas hospitalarias en todos los hospitales con cierres escalonados que permitan en un momento que sea reversible para garantizar esa capacidad asistencial.

Además ha indicado que tienen dispositivos específicos previstos para el Descenso de Sella, para los fuegos de Gijón o para el eclipse solar.

"Como cada verano el Servicio de Salud ya lleva meses trabajando para hacer una planificación de los recursos, para hacer un refuerzo asistencial, tanto para poder atender y garantizar la atención sanitaria, tanto para los usuarios, para los asturianos como también para las personas que nos visitan. Y no improvisamos", indicó.

Saavedra daba así respuesta a la diputada de Vox, Sara Álvarez que ha preguntado de qué manera tiene previsto garantizar una adecuada atención sanitaria durante los meses de verano en la atención primaria, teniendo en cuenta el aumento de usuarios que se produce.

Por su parte la diputada de Vox, Sara Álvarez, ha vuelto a referirse a la "horrible gestión de la sanidad" por parte del Gobierno.

"Siguen instalados en la propaganda, incapaces de garantizar un servicio sanitario adecuado, digno. Y no estamos ante un problema puntual del verano, que también, sino ante el fracaso de años de abandono, de improvisación y de falta absoluta de planificación", dijo la diputada de Vox.

Álvarez Rouco ha insistido en que el sistema sanitario asturiano "está hundido" y ha manifestado que "da vergüenza cómo en Asturias, la comunidad más envejecida de España, las protestas de los profesionales se repiten una y otra vez".

"Faltan médicos de familia en Asturias, las plazas continúan sin cubrir y muchos centros de salud sobreviven gracias al sobresfuerzo de esos profesionales agotados. Esto se ha convertido en un debate en el que uno de los interlocutores habla y el otro hace de sordos y ustedes hacen de sordos. ¿Qué va a pasar durante el verano, consejera?", ha dicho la diputada de Vox.

ACUERDOS CON LOS MÉDICOS

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha preguntado a la consejera en qué medida está mejorando la sanidad pública el cumplimiento de los acuerdos de salida de huelga alcanzados en enero.

Tomé ha recordado que en el pasado mes de marzo ya planteó esta pregunta pero "pasó un trimestre más y continúan en el aire". "De hecho, mientras tanto sigue la movilización con una vertiente claramente autonómica. Usted lo sabe, porque su consejería y el SESPA tienen responsabilidad y competencia directa para resolver al menos una buena parte de las reivindicaciones de los profesionales", dijo Tomé.

Así la diputada del Grupo Parlamentario Mixto se ha referido concretamente a la jornada efectiva de 35 horas, la agenda de atención primaria, la mejora de las condiciones en las guardias localizadas, condiciones laborales de los residentes, incluyendo la recuperación de las pagas extraordinarias.

La consejera ha manifestado que "trabajan todos los días para intentar que esos acuerdos se aprueben" y ha indicado que algunos de ellos lo harán este mes de junio y otros ya han sido aprobados, como el plus de los residentes.

"Tiene que usted entender que estamos en un momento complicado en el sistema sanitario. Tenemos un déficit de profesionales que todavía no se ha resuelto", dijo Saavedra, que ha añadido que "estamos en un momento de cambio de modelo de gobernanza, un cambio de modelo de organización, en un relevo generacional y tenemos que estar construyendo, entre todos, un modelo sanitario sólido, equitativo y sostenible, basado en el diálogo social con todos, con corresponsabilidad y con rendición de cuentas, porque realmente ahora mismo aquí no estamos poniendo parches, estamos construyendo el futuro del sistema sanitario".