Salud planteará destinar a la nueva facultad de Enfermería de Gijón los ingresos por prácticas de la privada

Archivo - Laboratorio del Hospital de Jarrio. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha defendido que los 951,23 euros que la Universidad de Nebrija aporta al Servicio de Salud del Principado (SESPA) por cada alumno de Enfermería que realiza formación práctica en el Hospital de Jarrio y en centros de Atención Primaria de Luarca, Navia y Vegadeo responden a una metodología de cálculo de la compensación por la carga docente que supone para el servicio sanitario. Ha añadido que su consejería insistirá en que esos recursos se destinen a la redacción del proyecto y a la dirección facultativa de la nueva Facultad de Enfermería de Gijón en la Universidad Laboral.

En respuesta a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, Saavedra ha explicado que la cantidad se ha determinado a partir de distintas variables, entre ellas la retribución por hora del profesional colaborador docente, el porcentaje de esa hora dedicado a la docencia, el tiempo estimado de atención al alumno, la carga docente correspondiente al número total de horas de prácticas externas previstas en el plan de estudios y el número de alumnos presentes en cada acto docente.

"Nosotros no hemos hecho esto con un espíritu recaudatorio", ha afirmado Saavedra, quien ha señalado que la actuación de la Consejería ha estado motivada por el "cumplimiento de la legalidad vigente".

En este sentido, ha aludido a una sentencia del Tribunal Constitucional que, según ha explicado, declaró inconstitucional y nula la exclusión de las universidades privadas de las prácticas en centros sanitarios públicos. Por ello, ha defendido que la Administración asturiana debe garantizar la igualdad entre estudiantes y permitir el acceso de las universidades privadas a estos centros.

No obstante, Saavedra ha destacado que la normativa permite establecer prioridades y ha defendido que Asturias ha priorizado a la Universidad Pública en la organización de las prácticas.

"En Asturias hemos priorizado la Universidad Pública porque nuestra ocupación y preocupación precisamente es la sanidad pública en la Universidad Pública", ha señalado. Según ha explicado, se ha situado por delante la carga docente de la universidad pública y, a partir de ahí, se ha trabajado con las demás universidades.

En este sentido ha indicado que los alumnos de la Universidad de Oviedo apenas se realizan prácticas en los centros sanitarios públicos del noroccidente de Asturias. Concretamente, en el año 2024 de la Universidad de Oviedo hubo tres alumnos y en el 2025 hubo otros tres.

"Por tanto, con estos datos resulta imposible que la calidad asistencial y la formación del alumnado de la Universidad de Oviedo se vea afectado o tenga alguna merma", ha indicado Saavedra.

Saavedra respondía así a las pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha pedido a la consejera que explique a qué se destinarán los 951,23 euros que la Universidad de Nebrija aporta al SESPA por cada alumno a cambio de la formación práctica del grado en Enfermería en el Hospital de Jarrio y en los centros de atención primaria de Luarca, Navia y Vegadeo.

También ha preguntado Tomé si hay algún informe previo que determine la capacidad máxima de alumnos de Enfermería que pueden asumir simultáneamente el Hospital de Jarrio y los centros de atención primaria de Luarca, Navia y Vegadeo sin perjudicar la calidad asistencial y la formación del alumnado de la Universidad de Oviedo.

La consejera ha vuelto a trasladar a Tomé que "no piensa que la solución a los retos sanitarios pase por echarse en brazos de la iniciativa privada y no lo piensa porque están gestionados habitualmente por fondos de inversión cuya gran prioridad ya no es la calidad de la atención al paciente, ni centrarnos en el paciente, ni siquiera esos profesionales, sino que es la rentabilidad y la cuenta de resultados".

CRÍTICAS A LA LLEGADA DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Por su parte Tomé ha vuelto a mostrar sus críticas respecto a la llegada de las universidades privadas y ha indicado que las cifras parecen "un negocio redondo para estas universidades".

"De verdad consejera cree que con eso --951,23 euros-- se cubre lo que cuestan las prácticas de un alumno o una alumna de enfermería. Les recuerdo que cada uno de ellos y ellas tendrá que hacer una media de 2.000, 2.400 horas de prácticas en el grado. Por eso, mi pregunta concreta sobre qué se va a hacer con este dinero", ha dicho Tomé.

La diputada del Grupo Mixto ha preguntado además si desde el Gobierno han realizado un estudio de los costes que permitan a la Administración Pública la justa recuperación del coste en el que incurre la impartición de la docencia en estos centros públicos.

Tomé ha vuelto a lamentar que el Gobierno abriese la puerta a estas universidades "de una manera legalmente más que dudosa". "La sanidad pública, los intereses de todos y de todas, es no retorcer la interpretación de las leyes para hacerle el trabajo sucio a multinacionales de la educación que vienen aquí a mercantilizar el conocimiento", ha añadido Tomé.

Ha recordado la parlamentaria que durante años el rector de la Universidad de Oviedo, respaldado por los decanos, ha repetido hasta la saciedad que uno de los obstáculos principales para incrementar plazas en medicina o en enfermería en la universidad pública es precisamente la logística de los hospitales y centros de salud asturianos.

"Evidentemente no tienen una capacidad infinita y sin embargo ahora sí, ahora pueden hacer prácticas sin problemas un total de 240 alumnos de un centro, insisto adscrito irregularmente, en este caso situado en Avilés y que tendrán que hacer entre 2.000 y 2.400 horas de prácticas", ha criticado Tomé.