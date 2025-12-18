Salud presenta a los partidos políticos la nueva ley de salud mental, que "blinda" derechos, estructura y recursos

La Consejera de Salud, Concepción Saavedra, en la reunión con portavoces parlamenarios de Asturias para presentar el anteproyecto Ley de Salud Mental. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha explicado este jueves a los grupos parlamentarios asturianos los principales aspectos de la nueva ley de salud mental que se está tramitando en la región. Se trata de una norma que pretende "blindar" derechos de las personas afectadas, pero también "estructura y recursos" de la Administración.

La ley aborda el modelo de atención en salud mental y los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, en Asturias. "Esta ley habla de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, algunos generales y otros muy específicos de ellos", ha afirmado.

La consejera ha explicado que se ha extendido el plazo para recibir más alegaciones hasta el 14 de enero. "Nos reunimos hace dos días con el foro de la salud mental, con todos los profesionales, asociaciones, con pacientes, con familiares", ha agregado.

Saavedra ha subrayado que el objetivo es que la ley cuente con el "máximo consenso posible" cuando se tramite en la Junta General del Principado, previsto para abril o mayo.

UNA NORMA "MUY ESPERADA"

Al término de la reunión, los diputados de las distintas fuerzas políticas han valorado el texto, coincidiendo en que esta norma era "muy esperada" y dándose tiempo para estudiarla en profundidad.

La diputada del PP Pilar Fernandez Pardo, ha señalado que todavía deben "analizar con detenimiento el contenido del proyecto" al tratarse de una ley "con mucha trascendencia". "El Partido Popular hará aportaciones que esperemos que sean aceptadas para enriquecer el documento", ha agregado.

Desde Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco ha advertido de que la Ley de Salud Mental será "una oportunidad perdida" si el PSOE "la convierte en un texto ideológico" en lugar de orientarla a "las necesidades reales de los pacientes". A su juicio, la Ley de Salud Mental ha de ser "transversal, alejada de condicionamientos partidistas" y "una referencia sobre la que apoyarse para dar soluciones que ahora no existen". Su grupo la estudiará "con rigor" para poder pronunciarse "con fundamento".

El portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha subrayado que se trata de una norma "muy esperada" y una de las exigencias del acuerdo de gobierno de este mandato entre su formación y el PSOE. Vegas ha destacado el enfoque comunitario y de derechos del anteproyecto, subrayando que "es una ley enfocada en los derechos del paciente".

En el Grupo Mixto de la Junta, el diputado Adrián Pumares (Foro Asturias) ha remarcado que se trata de una ley esperada desde la pasada legislatura. Como principal carencia, Pumares ha apuntado la falta de una referencia específica en el ámbito infantojuvenil, algo que considera "corregible" durante la tramitación. Ha subrayado, además, que la ley deberá ir acompañada de recursos suficientes y de voluntad política para cumplir sus compromisos.

Para la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, el borrador tiene cuestiones "muy interesantes", aunque todavía tiene que "estudiarlo más en profundidad". Tomé se ha detenido en la oficina de salud mental que plantea la ley, indicando que este recurso "permitirá centralizar todas las quejas, todas las denuncias, las demandas que haya por parte de familiares, pacientes y profesionales".