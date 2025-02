Salud prevé encargar el nuevo proyecto para Cabueñes en primavera con Tragsatec e iniciar las obras en 2026

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha indicado este martes en sesión parlamentaria que resulta "muy injusto" acusar al Principado de falta de transparencia respecto a lo ocurrido con la rescisión del contrato de amplicación del Hospital de Cabueñes y ha manifestado que esperan que en primavera se pueda encargar un nuevo proyecto de la mano de la empresa pública Tragsatec y que las obras puedan comenzar el próximo año.

"Estamos esperando las alegaciones por parte de la constructora, tienen unos días para hacer alegaciones y luego seguiremos el proceso de restricción, que es un proceso administrativo que tenemos que hacer. Posteriormente, nosotros ahora estamos centrados en el cierre de las obras y elaborando toda la documentación que será la base de la nueva contratación. Y todo este proceso queremos finalizarlo a lo largo de la primavera para luego, junto con Trasactec, encargar un proyecto más ambicioso", dijo.

Una vez redactado el proyecto se llevará a cabo la licitación pública de la ejecución de la obra con "la idea y el objetivo de hacerlo todo esto este año".

La consejera ha reiterado que la razón por la que la Administración se ha visto forzada a la restricción unilateral del contrato es el incumplimiento de plazos por parte de la adjudicataria.

"No se cumplían los hitos establecidos en el programa de trabajo o de obra que así nos advertía la dirección facultativa y este es el elemento determinante y objetivo de la decisión. Debajo de esos retrasos están las pretensiones económicas de la empresa, que eran muy distantes a las posibilidades que dentro de la relación contractual nos ofrece el marco normativo y la legalidad", indicó la responsable de salud en respuesta a las críticas del PP y Foro a la decisión del Principado.

También ha asegurado Saavedra que cada quince días se visitaba la obra, se hacían controles y hay un acta de cada una de esas visitas, también un informe en cada una de las certificaciones que se pagaron a la constructora. Atendiendo a esos informes que emitían los técnicos, el 6 de febrero de 2024 se puso la primera penalidad, se inició el expediente de la primera penalidad que se concluyó a 27 de diciembre con una imposición de una penalidad de 2,7 millones de euros.

"En todo este tiempo hemos intentado, como es nuestra obligación, aumentar el ritmo de las obras y llegar a un acuerdo con la empresa", dijo Saavedra que ha insistido en que la adoptada fue "una decisión difícil que sí conlleva necesariamente una demora del proyecto, aunque no tomarla tampoco era una garantía de que el resultado final fuera a ser más ágil, sobre todo a la vista de la marcha de las obras, porque las certificaciones fueron bajando a partir de octubre hasta llegar a unas certificaciones muy pequeñas de 371.000 euros en el mes de diciembre".

"Sí, hablé de una oportunidad y se me ha criticado. Bueno, probablemente no es una oportunidad, pero a la necesidad virtud", ha indicado la consejera de salud.

Ha sido la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, quien ha interpelado a la consejera antes esta nueva "frustración por otra obra, por otro proyecto que se viene abajo y con los mismos responsables".

"El Hospital de Cabueñes es mucho más que un hospital para Gijón. Tiene más de 50 años y ya llevamos hablando desde el año 2015 de esta necesidad imperiosa por la obsolescencia que tienen precisamente las instalaciones de Cabueñes y creo que nadie duda de esa necesidad de ampliación. A partir de aquí todo un correlato de incidentes e irregularidades constatadas, pero no corregidas por sus responsables", dijo la diputada del PP.

Fernández Pardo ha destacado que llevamos 10 años de un recorrido que ha llevado hasta tener un esqueleto de edificio y un devenir absolutamente incierto.

Por ello ha planteado a la consejera que explique y de respuesta a numerosas preguntas como el control del seguimiento por parte de la Administración para comprobar el cumplimiento de lo contratado, si ha valorado la consejera asumir el sobrecoste; si volverá a comenzar el proyecto y la finalización del mismo o cuál es el motivo del secretismo con el que se llevó la decisión de suspender la obra, entre otras cuestiones.

La diputada del PP ha indicado que "desgraciadamente" lo ocurrido "se veía venir" y así se lo advirtieron a la consejería y ha indicado que "la oportunidad de la que habla el Gobierno se ha perdido ya con la consejera y su gestión".

"El poner en la adjudicación unos precios con un 35% por debajo de los precios de mercado ya lo decían los promotores, constructores, que esos precios no eran viables, por lo tanto, estaba ya abocado a que ocurriera esto. No estoy a favor de pagar un sobrecoste, pero sí que le digo que el coste de oportunidad de poner en marcha nuevamente estas obras va a ser mucho mayor", dijo Fernández Pardo.

También el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha llevado este asunto del Hospital Cabueñes al Pleno y ha pedido a la consejera y al Gobierno socialista que asuman las responsabilidades, por lo ocurrido y sólo así podrán empezar a tener credibilidad.

"No sé por qué motivo tenemos que crearnos ahora que van a empezar las obras en el año 2026. Y, sobre todo, no nos lo vamos a creer mientras no haya quien asuma responsabilidades por una licitación fracasada y por una licitación fallida", ha indicado Pumares.