Salud renovará los accesos y las instalaciones del consultorio de Paredes en dos meses

Salud invertirá cerca de 38.000 euros en la mejora de los accesos y la seguridad del consultorio de Paredes, en Valdés - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud reformará el consultorio periférico de Paredes, en el concejo de Valdés, para mejorar los accesos y adaptar el edificio a los actuales criterios de seguridad y habitabilidad, tanto para pacientes como para profesionales.

La actuación, adjudicada por 37.836 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, incluye la adecuación de la rampa de acceso y de los itinerarios accesibles, la adaptación del aseo, la renovación de puertas y pavimentos y la instalación de un nuevo punto de agua en la consulta médica. Además, se renovará la iluminación mediante tecnología LED de alta eficiencia energética.

Los trabajos se completan con la rehabilitación de los revestimientos interiores y exteriores, así como con la reparación de elementos deteriorados en la cubierta y los aleros. Igualmente, se reforzará la seguridad en la sala de instalaciones.

El consultorio de Paredes pasa consulta de medicina y enfermería todos los miércoles, en horario de mañana y presta atención a 229 personas. Forma parte de la zona básica de salud de Trevías, que suma 3.306 tarjetas sanitarias, 223 de ellas de pediatría. Los seis dispositivos periféricos de esta zona son, además del de Paredes, los de Cadavéu, Queirúas, Carcéu, Muñás, Paredes y Ayones. En este último equipamiento se han efectuado recientemente obras de mejora por más de 31.000 euros.