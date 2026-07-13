Salud se suma a un proyecto que implica a seis países para mejorar la prevención del cáncer de próstata

El presidente del Principado, Adrián Barbón, entra al Consejo de Gobierno. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado este lunes la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, el Servicio de Salud (Sespa) y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) para la ejecución del proyecto europeo Clear-PC, que incluye el diseño de estrategias de información, prevención, tratamiento y cuidados sobre el cáncer de próstata.

Esta iniciativa, financiada por el programa europeo EU4Health, ayudará a crear una biblioteca digital de recursos disponible tanto para profesionales sanitarios como para la ciudadanía. El proyecto reúne a 14 entidades de seis países y cuenta con un presupuesto de 1,24 millones, de los que 148.405 euros corresponden a la participación asturiana. La financiación de la Unión Europea (UE) cubre el 80% del coste.

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL

Por otro lado, la Consejería de Salud ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del convenio de colaboración que ha suscrito con la Fundación Real Oviedo para impulsar actuaciones de promoción y protección de la salud mental, especialmente entre la población joven.

El acuerdo impulsará acciones de prevención, sensibilización y formación, así como otras iniciativas orientadas a fomentar hábitos saludables y mejorar el bienestar emocional de la ciudadanía.