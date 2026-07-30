Salud traslada a CCOO su compromiso con las prácticas de los alumnos de la Universidad pública

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OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha trasladado este jueves a los responsables de CCOO de Asturias, con su secretario general José Manuel Zapico a la cabeza, que el compromiso del Principado con los alumnos de la Universidad pública a la hora de realizar las prácticas formativas "está claro y además ya lo han dejado ver en el convenio que se ha firmado con la Universidad Alfonso X".

"Por ley tenemos que hacer un convenio con las universidades privadas, pero es verdad que en ese convenio ya se especifica que hay una prioridad de la Universidad de Oviedo y que no se va a mermar ni la calidad, ni la duración, ni las prácticas por parte de la Universidad pública", ha indicado la consejera.

Saavedra respondía así a Zapico que mostraba su preocupación ante la llegada "masiva" de nuevo alumnado de las ramas sanitarias, como enfermería, medicina y odontología y la tensión, que eso podría generar al sistema sanitario público. "Hemos trasladado nuestro rechazo a que en cualquier momento esos alumnos de universidades privadas pudiesen desplazar a el alumnado de la universidad pública", ha insistido el responsable sindical.

En este sentido Saavedra ha vuelto a explicar que desde el Principado se limita una zona donde sí es posible que los alumnos de las universidades privadas puedan hacer su formación porque hay suficiente capacidad docente.

"Todos los años se reunimos con la Universidad de Oviedo para valorar la capacidad docente. Eso se hace en ese momento en función del número de estudiantes de las diferentes carreras que van a rotar y hacer prácticas con nosotros. Estudiamos la La capacidad docente de la parte pública y desarrollamos el plan formativo", ha indicado Saavedra que ha añadido que lo que están planteando ahora con la llegada de las universidades privadas es que la prioridad es de la Universidad Pública.

No obstante una vez vista la capacidad docente, sin mermar ni la duración y la capacidad, ni la calidad de esas prácticas, a partir de ahí tienen la obligación de poder también facilitar en el caso de que sea posible a los alumnos de las privadas.

En este caso ha recordado que el Principado ha limitado también la zona para dar cabida a esos alumnos al hospital Álvarez Buylla de Mieres y tres centros de salud de Atención Primaria de la zona del caudal.

CCOO ESTARÁ "MUY VIGILANTE"

Por su parte José Manuel Zapico ha insistido en que desde CCOO van a ser muy vigilantes para que se cumpla el compromiso de la consejería a lo largo de los próximos meses "si desgraciadamente no logran frenar la llegada de universidades desplegadas en la vía judicial que está abierta".

"Queremos evitar que los trabajadores y trabajadoras perdamos la herramienta más poderosa que tenemos para lograr la equidad social que son los estudios superiores", ha indicado Zapico que ha añadido que hay que impedir que "el alumnado de la pública con el esfuerzo que tiene con una nota media de 13 para poder acceder a los estudios se podrá ver desplazado de esa formación por universidades privadas, donde el único requisito es tener saldo de la cuenta corriente".