El San Agustín incorpora la neuromodulación para tratar trastornos urinarios, intestinales y dolor pélvico

El Equipo De Neurofisiología Clínica Del HUSA. De Izquierda A Derecha, Maribel Rocha (Enfermera), Montserrat García Díaz (Secretaria), Y Las Especialistas De Neurofisiología Clínica Ángeles Andrés, Alinne Dalla-Porta Acosta Y Noelia Rodríguez Rodríguez. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario San Agustín, en Avilés, ha incorporado la neuromodulación del nervio tibial posterior para tratar trastornos urinarios e intestinales y el dolor pélvico crónico. Esta técnica, mínimamente invasiva y segura, permite modular los circuitos nerviosos implicados mediante estímulos y abre nuevas posibilidades para el abordaje de las disfunciones del suelo pélvico.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, el procedimiento, que consiste en una estimulación percutánea del nervio tibial posterior a la altura del tobillo y se realiza con una aguja muy fina a través de la piel, facilita la modulación de los circuitos nerviosos implicados en el control de la vejiga, la función intestinal y las vías del dolor. Entre sus principales indicaciones se encuentran la urgencia urinaria, la vejiga hiperactiva, determinados tipos de incontinencia urinaria y fecal y el dolor pélvico crónico.

Hasta el momento, los pacientes con este tipo de trastornos se derivaban al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para el diagnóstico y tratamiento.

Una de sus ventajas es que puede aplicarse en sesiones ambulatorias, sin necesidad de ingreso hospitalario. Además, su carácter mínimamente invasivo y su buena tolerancia permiten ampliar las opciones disponibles para pacientes con este tipo de trastornos y contribuir así a mejorar su calidad de vida.

NUEVAS POSIBILIDADES PARA EL DIAGNÓSTICO

Además, el Hospital Universitario San Agustín ha ampliado la cartera de servicios diagnósticos con la incorporación del estudio multimodal del suelo pélvico, que combina diferentes técnicas neurofisiológicas para evaluar disfunciones de los nervios sacros.

En concreto, permite el estudio de pacientes con alteraciones del control urinario o intestinal, dolor pélvico y otros trastornos funcionales. Incorporar esta prestación, según destaca el Gobierno asturiano, supone un avance hacia una evaluación más especializada de los mecanismos neurofisiológicos que participan en la función del suelo pélvico.

El Principado subraya además que la puesta en marcha de ambos servicios refuerza la colaboración multidisciplinar del servicio de Neurofisiología Clínica con los de Urología, Ginecología, Rehabilitación, Cirugía General y Neurología, así como con las unidades de tratamiento del dolor. Ambas líneas se complementan y abren oportunidades de mejora para el abordaje de pacientes con necesidades clínicas complejas.

En este sentido, la incorporación de la neuromodulación del nervio tibial posterior también refleja la evolución de la neurofisiología clínica hacia nuevas estrategias terapéuticas, basadas en el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso. Asimismo, representa un primer paso para explorar otras posibilidades de tratamiento para modular la actividad de diferentes áreas del cerebro.