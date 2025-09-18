Sánchez anuncia 13.000 millones de inversión de Aena en aeropuertos, con actuaciones el asturiano

ELCHE (ALICANTE)/OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos, entre ellos el asturiano, que ha cifrado en casi 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031, con el fin de que estas instalaciones puedan "adaptarse al crecimiento de la demanda" y seguir su proceso de modernización.

En concreto, la inversión total ascenderá a 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas. Esta cifra global representa, según ha enfatizado Sánchez, "la mayor inversión en la red aeroportuaria española de las últimas décadas".

Así lo ha detallado este jueves en la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández, que ha acogido la presentación de este plan inversor, como paso previo a su incorporación en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para dicho periodo.

Al acto también han asistido los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena. También el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

La delegación del Gobierno en Asturias ha explicado que en el quinquenio 2027-2031, en el Aeropuerto de Asturias se prevé un recrecido de pista, además de actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal.

En este sentido, se realizará una ampliación de la sala de embarque internacional y la renovación elementos electromecánicos, sostenibilidad (calderas y climatización). También se trabajará en un aparcamiento en altura y mejoras en accesos.

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.