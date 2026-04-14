Sánchez defiende, ante las críticas de Vox, que la ley de Universidades evidencia una línea de acción coherente

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde (en primer plano), junto al consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades, Industria y Empleo, Borja Sánchez ha indicado este martes en el Pleno que la Ley de Universidades "evidencia una línea de acción coherente" por parte del Gobierno de coalición.

Ha recordado que esta es una iniciativa que se enmarca en un acuerdo político que sitúa la política universitaria justamente en el centro de la agenda pública asturiana, partiendo de la consideración de que la educación superior es un servicio público esencial y un instrumento estratégico para el desarrollo de Asturias.

En cuanto al plazo y el calendario de la misma, Borja Sánchez ha indicado que lo que corresponde es modificar tanto el plan legislativo y artir de ese momento se va a activar el procedimiento ordinario para su tramitación.

"Normalmente, lo que hacemos en la consejería es organizar un grupo de trabajo. En este grupo de trabajo estarán los diferentes agentes concernidos. Por supuesto, estará la Universidad. Y lo que se trata es de tener un texto sólido, es un texto consensuado, para que después siga los trámites de audiencia pública y en último término, sea aprobada por Consejo de Gobierno y llegue a esta Cámara", dijo el consejero.

En este sentido ha manifestado que el gobierno intentará se lo más diligente posible y lo más eficiente para que el texto llegue a esta Cámara con tiempo.

Sánchez se manifestaba así en respuesta a la pregunta planteada por la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que ha plateado al consejero "en qué términos y cuándo tiene prevista la tramitación de Ley de Universidades".

La parlamentaria de Vox ha manifestado que la tramitación de la futura ley "es solo una consecuencia, una simple maniobra forzada por las discrepancias entre los dos socios de Gobierno".

"La realidad es que gran parte de su interés en esta ley pasa por contentar y contener al socio. Nuestra intención con esta pregunta es saber si se va usted a ratificar en sus declaraciones sobre la dificultad de contar con esta ley en esta legislatura. Y segundo, pues dejar en evidencia que en este asunto Asturias está sometida a los criterios comunistas. Es Izquierda Unida quien marca el paso a las universidades privadas, a ustedes y a todos los asturianos", dijo la diputada de Vox.

A juicio de Vox es inaceptable que se sirvan de prejuicios políticos, ignorando las ventajas de los nuevos proyectos educativos y es inadmisible condicionar el modelo universitario a los intereses de la coalición de gobierno.

"Se necesita fomentar la competitividad con la coexistencia de los modelos público y privado. Pero no, todo lo hacen para blindar a la Universidad de Oviedo. La consolidan como eje central del sistema universitario asturiano, con prioridad en recursos y planificación", dijo Álvarez Rouco.