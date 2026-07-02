Borja Sánchez defiende la "vía del acuerdo" para dar certezas a los trabajadores de Santa Bárbara (Trubia)

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha defendido este jueves "la vía del acuerdo y del entendimiento" como la fórmula idónea para transmitir certezas a los trabajadores de la factoría de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo), en relación con la paralización de contratos con el Ministerio de Defensa.

"Yo creo que la vía del acuerdo, con carácter general, siempre es preferible a otras vías", ha manifestado el titular de Ciencia, quien ha expresado su máximo respeto institucional hacia las decisiones autónomas que se adopten en el seno de las empresas o en el marco de la negociación colectiva por parte de los comités de los trabajadores, ofreciendo el apoyo de la Administración autonómica en lo que sea viable.

En declaraciones a los medios en Oviedo, Sánchez ha recalcado que el sector de la defensa va a marcar una parte "sustancial" en la configuración tecnológica e industrial del Principado de cara a los próximos años. Esta evolución, según ha apuntado, vendrá impulsada por las inversiones estatales proyectadas a corto plazo, las cuales contemplan destinar "algo más del 2%" del Producto Interior Bruto (PIB) español a este ámbito.

El consejero ha subrayado que en el sector de la defensa "no solo se fabrica, sino que se integran y se desarrollan sistemas tecnológicos". Ante este escenario, ha sostenido que "todos los actores son necesarios" y ha abogado por que las compañías alcancen alianzas para poder suplir con garantías los programas y necesidades del Ejército.