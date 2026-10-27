Sánchez destaca la tendencia creciente de la actividad laboral en Asturias que refleja la EPA

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha referido a los datos de la Encuesta de Población activa, EPA, conocidos este martes y ha destacado la tendencia creciente de la tasa de actividad en Asturias que refleja la misma y ha apostado por valorar los datos del mercado laboral en su evolución de los últimos años y junto con otros indicadores.

Sánchez ha señalado que la EPA tiene un tamaño muestral reducido para Asturias y que sus resultados pueden presentar variaciones importantes entre trimestres, por lo que ha considerado necesario analizar los datos con perspectiva.

En este sentido, ha resaltado que la tasa de actividad mantiene una tendencia ascendente en los últimos años y ha considerado que los datos correspondientes al tercer trimestre, entre julio y septiembre, reflejan también el proceso de regulación laboral desarrollado durante el verano.

El consejero ha confiado en que esta evolución permita que cada vez más personas se incorporen al mercado laboral asturiano y ha señalado que el incremento de la actividad constituye uno de los principales retos del mercado de trabajo del Principado.

Sánchez ha llamado, no obstante, a mantener la prudencia hasta conocer los próximos datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, que permitirán realizar una valoración conjunta de la evolución del empleo.

"Me gusta valorar la EPA por su tendencia", ha señalado el consejero, que ha insistido en que la evolución observada durante los últimos tres años muestra una mayor presencia y actividad de la población en el mercado laboral asturiano.