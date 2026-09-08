Sánchez felicita el día de Asturias y defiende seguir trabajando por un futuro "de progreso"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su intervención en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). - EUROPA PRESS/JORGE PETEIRO - Archivo

OVIEDO/MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este martes a los ciudadanos de Asturias y Extremadura por la festividad en sus comunidades en este 8 de septiembre.

En un mensaje en 'X', Sánchez ha destacado de Extremadura que es "una región rica en contrastes e historia", además de "una tierra que buscó sus oportunidades y supo luchar y avanzar hacia el progreso". "Sigamos juntos caminando hacia un futuro mejor, más justo y solidario", ha destacado.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo también ha dedicado palabras a Asturias, "un paraíso natural y cultural que tiene el mayor patrimonio en su gente: asturianas y asturianos que sois ejemplo de fortaleza, solidaridad y compromiso". "Sigamos trabajando por el progreso, la igualdad y la justicia social. ¡Puxa Asturies!", ha escrito en la misma red social.