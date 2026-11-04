Sánchez reitera que la actividad de la mina de TyC Narcea depende de la decisión del ITJ

Borja Sánchez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha reiterado este miércoles que la vuelta a la actividad de la mina de TYC Narcea en Vega de Rengos, paralizada des un accidente mortal en noviembre de 2025, depende de la decisión que tome el Instituto para la Transición Justa (ITJ).

Sánchez ha hablado de este asunto a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. El dirigente asturiano ha descartado que el Gobierno asturiano pueda hacer más que lo que ha hecho, dado que ha autorizado un permiso de explotación, pero siempre condicionado a la decisión del ITJ.

"Yo no puedo vender falsas expectativas ni a la empresa ni a los trabajadores, es decir, nosotros estamos convencidos de la importancia estratégica que tiene ese hacimiento a nivel económico, tanto para los trabajadores como para los empresarios y sus familias; pero en cada paso tenemos que ser conscientes de que hay que darlo con plena seguridad jurídica", ha advertido Sánchez.

Es el ITJ el que tiene que determinar si se tienen que devolver ayudas económicas ligadas al cierre de la explotación. La reactivación de la mina, según Sánchez, no es algo que pueda hacer unilateralmente el Principado de Asturias.

"Nuestra decisión final de aprobación o no del proyecto de explotación tiene que estar condicionada sí o sí al dictamen que emita en su momento el Instituto para la Transición Justa", ha zanjado.