Sánchez traslada a Corteva la disposición del Principado a mediar en la negociación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez este sábado durante su visita a El Entrego. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha asegurado este sábado que el Gobierno asturiano seguirá "vigilante" ante el proceso abierto en la planta de Corteva en el valle de Tamón tras el inicio del periodo de consultas anunciado por la empresa y ha reiterado su llamamiento al entendimiento en las negociaciones sobre el futuro del taller de Barros.

Sánchez ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha trasladado a la compañía su disposición a mediar durante el proceso de negociación con los representantes de los trabajadores. "Hemos ofrecido nuestro servicio de mediación para que las negociaciones se lleven a cabo ahí", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que el Principado seguirá de cerca el desarrollo de las conversaciones y ha defendido que el impacto sobre el empleo sea "el mínimo posible". En caso de alcanzarse acuerdos con el comité de empresa, ha añadido, estos deberían contemplar "unas condiciones dignas" para los trabajadores afectados.

TALLER DE BARROS DE DURO FELGUERA

En relación con el taller de Barros, el consejero ha señalado que no existen novedades respecto a las anunciadas en los últimos días y ha indicado que las negociaciones entre Duro Felguera e Indra continúan.

Sánchez ha destacado la importancia de la instalación para Asturias tanto desde el punto de vista económico y social como para futuros proyectos industriales. En este sentido, ha apelado a "la generosidad de ambas empresas" para que las conversaciones sigan avanzando y puedan desembocar en una posición de consenso que permita el desarrollo del proyecto previsto para estas instalaciones.