Sánchez vincula la caída de autónomos al empleo, mientras el PP denuncia "olvido", alta fiscalidad y ayudas tardías

Concentración de autónomos en Oviedo el pasado 2 de marzo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha defendido que la evolución del trabajo autónomo en Asturias está directamente vinculada al ciclo económico y al crecimiento del empleo por cuenta ajena, al haber "un trasvase del trabajo por cuenta propia al trabajo por cuenta ajena". Así ha respondido a las críticas del diputado Andrés Ruiz (PP), que ha acusado al Ejecutivo liderado por el socialista Adrián Barbón, de "olvidarse" de este colectivo y ha cargado contra la fiscalidad, la burocracia y la ejecución de ayudas.

Durante su intervención en el Pleno, en respuesta a una interpelación del diputado del PP Andrés Ruiz, Sánchez ha defendido que para analizar la situación de los autónomos es necesario observar primero el contexto general del mercado laboral, destacando que Asturias encadena 59 meses consecutivos de incrementos interanuales en la afiliación a la Seguridad Social.

Sánchez ha señalado que el actual dinamismo del empleo asalariado, que ofrece más oportunidades laborales, explica en parte el descenso en el número de trabajadores por cuenta propia, un fenómeno que, según ha indicado, "siempre" se produce en ciclos de crecimiento económico, frente al aumento del autoempleo en épocas de crisis.

El consejero ha reconocido, no obstante, que existen dificultades en sectores tradicionales como el comercio o el ámbito agroganadero, afectados por factores como la falta de relevo generacional o los cambios en los hábitos de consumo, especialmente tras la pandemia. Frente a ello, ha destacado el crecimiento sostenido en actividades de mayor cualificación "mes a mes", como los servicios profesionales, científicos y técnicos, así como en sanidad, educación o construcción.

Sánchez ha subrayado que el número de autónomos en Asturias se mantiene en torno a los 70.000 desde 2023, con oscilaciones, y ha insistido en que el Gobierno autonómico "no niega" los problemas del colectivo, aunque apuesta por analizarlos "con rigor y con datos".

AYUDAS Y EMPRENDIMIENTO

En materia de apoyo directo, el consejero ha detallado que el Ejecutivo regional prevé destinar en 2026 cerca de 9 millones de euros a autónomos y emprendedores, incluyendo 2,5 millones para autoempleo, 700.000 euros para el cheque emprendimiento y 250.000 euros para medidas de conciliación.

A ello se suman más de 1,7 millones para economía social y 3,2 millones a través de la Agencia Sequens para el impulso del ecosistema emprendedor e innovador, así como programas de promoción empresarial, viveros de empresas y colaboración con cámaras de comercio.

El consejero también ha destacado medidas de estímulo al comercio de proximidad, como los bonos de consumo --dotados con 3 millones de euros-- y el refuerzo de la digitalización del comercio minorista, además de iniciativas para favorecer el relevo generacional.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Andrés Ruiz ha reprochado al Gobierno del Principado el "olvido" hacia el colectivo de trabajadores autónomos. Ha denunciado que los autónomos "no entran en la década del cambio" del Ejecutivo presidido por el socialista Adrián Barbón, al tiempo que ha alertado de la pérdida de afiliados en este régimen en los últimos años, situándose por debajo de la barrera de los 70.000.

El parlamentario 'popular' ha atribuido esta situación a una "espiral endiablada" marcada por "una fiscalidad asfixiante, una burocracia galopante y unas ayudas que se eternizan", y ha instado al consejero a posicionarse ante la presión fiscal en Asturias, donde, según ha indicado, el IRPF se sitúa entre los más altos del país.

Asimismo, ha preguntado si el Ejecutivo autonómico reclamará al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, la transposición de la directiva europea que permitiría a autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros quedar exentos de IVA.

Ruiz también ha criticado la falta de una ley específica de autónomos y emprendedores en Asturias, así como la lentitud en la tramitación de ayudas. Como ejemplo, ha citado la "tarifa rural", cuya ejecución, ha señalado, se demoró cerca de dos años y apenas alcanzó un bajo porcentaje del presupuesto previsto.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En su turno de réplica, Sánchez ha rechazado las críticas sobre la gestión de ayudas y ha defendido que los plazos administrativos responden a los procedimientos legales, especialmente en convocatorias de concurrencia competitiva, aunque ha avanzado que se trabaja en fórmulas de simplificación para agilizar su tramitación en el marco de la Ley Simplifica.

Finalmente, ha defendido que el Ejecutivo autonómico mantiene a los autónomos "en el centro de sus políticas", tanto para fomentar nuevas iniciativas como para consolidar los negocios existentes, apostando por "gobernar con hechos y datos" en el ámbito de sus competencias.