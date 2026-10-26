Sánchez visita los astilleros de Armón en Gijón

Ha podido comprobar, entre otros trabajos, el primer ferry rápido de propulsión 100 por ciento eléctrica que construyen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a las instalaciones en Gijón (Asturias) de los astilleros Armón.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a las instalaciones en Gijón (Asturias) de los astilleros Armón. - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 26 octubre 2026 16:09
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    GIJÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha visitado, este lunes, las instalaciones de los astilleros Armón, en Gijón (Asturias), especializadas en el diseño y la construcción de buques de hasta 180 metros de eslora, desde pesqueros a remolcadores o dedicados a la investigación.

   Sánchez ha estado acompañado en su visita por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, así como representantes de la compañía, encabezados por el presidente del grupo, José Ramón Fernández, y el consejero delegado, Laudelino Alperi, según una nota de prensa del Gobierno central.

   Este ha hecho un recorrido las naves de producción y el dique seco, donde ha podido comprobar el estado de los trabajos de su primer ferry rápido de propulsión 100 por ciento eléctrica, que operará Baleària, a la que se sumará una segunda unidad. Ambas estarán destinadas al futuro corredor marítimo de cero emisiones entre Tarifa y Tánger.

   El grupo Armón, principal astillero privado de España, cuenta con cinco centros en Asturias y Galicia y ha alcanzado una capacidad de construcción de 40 buques al año.

   Asimismo, han destacado que, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el grupo ha sido beneficiario del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la Industria Naval.

   En concreto, en los últimos años, ha recibido más de dos millones de euros para proyectos de I+D+i, desarrollo experimental y actuaciones vinculadas a la eficiencia energética y energías renovables. Entre estos proyectos destaca la construcción de un remolcador impulsado por hidrógeno.

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