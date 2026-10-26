Sánchez visita los astilleros de Armón en Gijón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a las instalaciones en Gijón (Asturias) de los astilleros Armón. - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

GIJÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha visitado, este lunes, las instalaciones de los astilleros Armón, en Gijón (Asturias), especializadas en el diseño y la construcción de buques de hasta 180 metros de eslora, desde pesqueros a remolcadores o dedicados a la investigación.

Sánchez ha estado acompañado en su visita por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, así como representantes de la compañía, encabezados por el presidente del grupo, José Ramón Fernández, y el consejero delegado, Laudelino Alperi, según una nota de prensa del Gobierno central.

Este ha hecho un recorrido las naves de producción y el dique seco, donde ha podido comprobar el estado de los trabajos de su primer ferry rápido de propulsión 100 por ciento eléctrica, que operará Baleària, a la que se sumará una segunda unidad. Ambas estarán destinadas al futuro corredor marítimo de cero emisiones entre Tarifa y Tánger.

El grupo Armón, principal astillero privado de España, cuenta con cinco centros en Asturias y Galicia y ha alcanzado una capacidad de construcción de 40 buques al año.

Asimismo, han destacado que, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el grupo ha sido beneficiario del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la Industria Naval.

En concreto, en los últimos años, ha recibido más de dos millones de euros para proyectos de I+D+i, desarrollo experimental y actuaciones vinculadas a la eficiencia energética y energías renovables. Entre estos proyectos destaca la construcción de un remolcador impulsado por hidrógeno.