Sanitarios asturianos piden a Sanidad que "no cierre la negociación" del Estatuto Marco por ser una ley "incompleta"

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han manifestado este martes en el HUCA para reclamar al Ministerio de Sanidad que "no cierre la negociación" de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un "Estatuto para avanzar" que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Los sanitarios, convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple "todos los cambios necesarios para acabar con años de recortes, precariedad y discriminación", según han explicado los sindicatos en una nota de prensa.

En el comunicado, han criticado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley "incompleta, parcial e interesada" que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública. También han criticado que el departamento de Mónica García "ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma".

"Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente", han apuntado los sindicatos.

Según han detallado las organizaciones, en la concentración se han recordado "asuntos muy importantes" que desde el inicio de las negociaciones, "hace ya cerca de tres años", se han ido reclamando "en las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad".

"Se trata de que la Ley del EM contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial", han detallado.

También han defendido la implantación de jornada laboral de las 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras.

Los sindicatos han señalado que este encuentro supone "el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en la mesa de negociación". El próximo 1 de octubre, trabajadores de todo el Estado volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.