Santa Bárbara Sistemas realizará la diagnosis de cañones de artillería para el Ejército de Tierra

Cañón - GDELS SANTA BÁRBARA

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa Gdels Santa Bárbara Sistemas ha sido adjudicataria del contrato para la diagnosis integral de tubos de cañón de artillería de 155 milímetros (mm). Boletín Oficial del Estado (BOE) ya recoje el anuncio de formalización de contrato, según han informado desde Gdels Santa Bárbara Sistemas.

Desde la empresa explican en una nota de prensa que la artillería de 155 mm constituye uno de los principales medios de apoyo de fuego de largo alcance, y su eficacia depende en gran medida del estado del cañón, un componente sometido a condiciones extremas de presión y temperatura durante su empleo.

Por este motivo, añaden, la diagnosis y el mantenimiento periódico resultan esenciales para garantizar la seguridad del personal, la precisión del sistema y su disponibilidad operativa.

El contrato contempla un análisis exhaustivo del estado de los tubos, con especial atención a la boca de fuego, una de las zonas más críticas desde el punto de vista de la precisión, la seguridad y el rendimiento del sistema.

La diagnosis permitirá evaluar el nivel de desgaste, determinar la vida útil restante y verificar que los equipos mantienen los estándares operativos exigidos.