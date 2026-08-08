Santi Cazorla entona los versos de Don Pelayo en el 88 Descenso del Sella: "Es un auténtico honor"

El pregonero del Descenso Internacional del Sella, Santi Cazorla, momentos antes de pronunciar el pregón en el puente Emilio Llamedo. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista asturiano Santi Cazorla ha sido el encargado de pronunciar el pregón que ha dado inicio de manera oficial a la 88ª edición del Descenso Internacional del Sella este sábado 8 de agosto. En su intervención en el Puente Emilio Llamedo de Arriondas, el deportista ha calificado este cometido de "auténtico honor y un orgullo", destacando que la cita reúne valores como la "tradición, esfuerzo, compañerismo, alegría" y una forma de vivir propia de Asturias.

En su intervención, Cazorla ha recordado la vinculación de su familia con el municipio parragués, lugar donde nació su padre, y ha reconocido que el momento de pronunciar este discurso ha sido "muy emocionante" para él. El futbolista ha afirmado que pronunciar el pregón es un modo de volver a sus raíces, al tiempo que ha deseado a los asistentes que disfruten de la fiesta.

Tras la alocución del pregonero, ha leído el habitual verso que ordena guardar silencio al público para dar lectura a las órdenes que autorizan la carrera de piraguas en las aguas del río Sella: "Guarde el público silencio, guarde el público silencio y escuche nuestra palabra: Por orden de Don Pelayo, después de medir las aguas Presidiendo el Dios Neptuno, los actos de esta Olimpiada con las novias, los tritones, el cañón, los centauros y Pialla, nuevamente se autoriza, en Arriondas, la carrera de piraguas".

Durante el pregón, Cazorla ha dado la bienvenida a participantes provenientes de países como Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Hungría, México, Nueva Zelanda, Portugal, Italia, Reino Unido, Australia, Serbia, Holanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Austria, Chequia, Suecia y San Martín, además de rendir los tradicionales vivas a concejos como Piloña, Cangas de Onís, Ribadesella y Parres.

Finalmente, el futbolista se ha animado a entonar, junto al resto del público, el himno 'Asturias, patria querida'. Inmediatamente después del último acorde del Himno, la piragüista olímpica Sara Ouzande ha abierto el cepo número 1 de la línea de salida, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del Descenso en encargarse de esta labor.