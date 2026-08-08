Santi Cazorla entona los versos de Don Pelayo en el 88 Descenso del Sella: "Es un auténtico honor"

El futbolista asturiano recordó sus vínculos familiares con el concejo de Parres antes de mandar guardar silencio al público e iniciar la mítica carrera de piraguas

El pregonero del Descenso Internacional del Sella, Santi Cazorla, momentos antes de pronunciar el pregón en el puente Emilio Llamedo.
El pregonero del Descenso Internacional del Sella, Santi Cazorla, momentos antes de pronunciar el pregón en el puente Emilio Llamedo. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 8 agosto 2026 12:24
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   OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El futbolista asturiano Santi Cazorla ha sido el encargado de pronunciar el pregón que ha dado inicio de manera oficial a la 88ª edición del Descenso Internacional del Sella este sábado 8 de agosto. En su intervención en el Puente Emilio Llamedo de Arriondas, el deportista ha calificado este cometido de "auténtico honor y un orgullo", destacando que la cita reúne valores como la "tradición, esfuerzo, compañerismo, alegría" y una forma de vivir propia de Asturias.

   En su intervención, Cazorla ha recordado la vinculación de su familia con el municipio parragués, lugar donde nació su padre, y ha reconocido que el momento de pronunciar este discurso ha sido "muy emocionante" para él. El futbolista ha afirmado que pronunciar el pregón es un modo de volver a sus raíces, al tiempo que ha deseado a los asistentes que disfruten de la fiesta.

   Tras la alocución del pregonero, ha leído el habitual verso que ordena guardar silencio al público para dar lectura a las órdenes que autorizan la carrera de piraguas en las aguas del río Sella: "Guarde el público silencio, guarde el público silencio y escuche nuestra palabra: Por orden de Don Pelayo, después de medir las aguas Presidiendo el Dios Neptuno, los actos de esta Olimpiada con las novias, los tritones, el cañón, los centauros y Pialla, nuevamente se autoriza, en Arriondas, la carrera de piraguas".

   Durante el pregón, Cazorla ha dado la bienvenida a participantes provenientes de países como Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Hungría, México, Nueva Zelanda, Portugal, Italia, Reino Unido, Australia, Serbia, Holanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Austria, Chequia, Suecia y San Martín, además de rendir los tradicionales vivas a concejos como Piloña, Cangas de Onís, Ribadesella y Parres.

   Finalmente, el futbolista se ha animado a entonar, junto al resto del público, el himno 'Asturias, patria querida'. Inmediatamente después del último acorde del Himno, la piragüista olímpica Sara Ouzande ha abierto el cepo número 1 de la línea de salida, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del Descenso en encargarse de esta labor.

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