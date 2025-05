Sanz Roldán pide que la OTAN "sirva a los ciudadanos parando amenazas" y advierte de la importancia de mantener alianzas

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha pedido este jueves en Oviedo que la OTAN siga siendo una organización que "sirva a los ciudadanos parando amenazas", ante la próxima reunión de la organización en La Haya el próximo 24 de junio.

Esta será la primera reunión de la OTAN en la que participará de nuevo Donald Trump como presidente de EEUU. El mandatario estadounidense acudirá a la cumbre de la OTAN con la intención de presionar a los aliados europeos y Canadá para que aumenten significativamente su gasto militar.

Sanz Roldán ha destacado la relevancia de esta cumbre durante su intervención en el VI Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo. Allí se ha referido a los riesgos "intangibles" para la seguridad de los Estados, como la "debilitación de las alianzas".

El ex director de CNI ha subrayado que no se puede dar por hecho la seguridad, y ha apostado por fomentar el debate en torno a la premisa de que la defensa "no se consigue sola", y que es necesario dedicarle recursos. Así, ha defendido que la seguridad se debe conseguir "entre todos" y ha apostillado que "defensa no es cualquier cosa que se nos pueda ocurrir".