Sarah Rodríguez Arango, elegida presidenta del PP de Muros de Nalón-Soto del Barco (Bajo Nalón)

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PP en Muros de Nalón Sarah Rodríguez Arango ha sido elegida este sábado por unanimidad como nueva presidenta del Partido Popular de Muros de Nalón-Soto del Barco (Bajo Nalón), en el congreso local que hasido clausurado por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

Durante el congreso se rindió un homenaje al que durante los últimos años fue el presidente local del partido, José Manuel Díaz, 'Pipo'.

Álvaro Queipo afirmó que con el congreso local "se pone en marcha un nuevo tiempo, un nuevo ciclo político, con el que esperamos culminar con buenas candidaturas para el momento en que lleguen las municipales en 2027, y aspirar a llegar a las alcaldías y empezar a trabajar por los vecinos, porque le hace mucha falta a la comarca".

El presidente 'popular' señaló que el PP del Bajo Nalón "está muy bien de salud y especialmente bien de ánimos. Ahora tenemos que trabajar para, una vez que se concluya este congreso se monte un equipo de trabajo que lleve el mensaje del Partido Popular a todos los pueblos de esos municipios, y que consigamos también recoger toda la información de los vecinos que nos quieran hacer llegar, y hacer la política que particularmente a mí es la que más me gusta, que es la política de cercanía, la política local, la municipal, que es básicamente atender a cuáles son los problemas que tienen los vecinos y darles solución".