Satse advierte de enfermeras sin vacaciones y residenciassin enfermera por la "nefasta" gestión del ERA

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE en Asturias ha insistido este viernes de "la grave situación de las residencias de mayores pertenecientes al ERA, el Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, ante la falta de enfermeras y la ausencia de una estrategia por parte de la Gerencia para tratar de paliar este déficit".

"Un verano más, la situación es incierta para trabajadores y usuarios, denuncia el Sindicato, pues a día de hoy, muchas enfermeras aún no saben si podrán disfrutar de sus vacaciones, al mismo tiempo que ya se están produciendo descubiertos, es decir, residencias que se quedan sin enfermera, principalmente por las tardes, con la repercusión que ello conlleva en el cuidado de los usuarios", sostiene el sindicato.

Destacan además que hay enfermeras que no saben si podrán irse de vacaciones este verano ni cuándo, porque a 24 de junio no disponen del calendario. "Ellas cumplieron con la normativa presentando su solicitud en tiempo y forma, pero el ERA se ha saltado esa misma norma posponiendo, no sabemos hasta cuándo, la publicación de un calendario que es imprescindible para que puedan vacacionar", denuncian desde SATSE.

El Sindicato exige que, en cumplimiento del convenio, sea publicado cuanto antes el calendario vacacional, puesto que muchos trabajadores que pretenden disfrutar de sus vacaciones en menos de 15 días aún no saben si podrán hacerlo.

TURNOS SIN ENFERMERA

Por otra parte, advierten de que cada vez son más los centros en los que se producen descubiertos, sobre todo en los turnos de tarde, "algo que irá a más en las próximas semanas". La consecuencia es el riesgo de desatención al residente, como ya señaló SATSE hace tiempo. "La preocupante falta de cobertura de enfermería, con tardes e incluso mañanas sin enfermera/o, sobre todo en fines de semana, afecta cada vez a más residencias de la Comunidad Autónoma. La Gerente del ERA, ante esta situación continúa escudándose en que no hay enfermeras disponibles para contratar", señala el sndicato.