Satse lamenta que la Universidad de Oviedo mantenga su deficitaria oferta de plazas de Enfermería para el próximo curso

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Asturias ha lamentado este miércoles que, un curso más, la Universidad de Oviedo mantenga su "deficitaria" oferta de plazas de Grado de Enfermería, "haciendo caso omiso a la recomendación del sindicato de incrementar el número de plazas para posibilitar contar, a medio plazo, con más enfermeras y enfermeros".

El número de plazas para el curso 2022-2023, un total de 170 entre las Facultades de Enfermería de Oviedo y Gijón, son las mismas que se ofertaron el curso pasado. "Un curso académico más, estamos perdiendo la oportunidad de contribuir a acabar con el déficit crónico y estructural de enfermeras que padecemos; ahora mismo, por ejemplo, nos enfrentamos a problemas para poder sustituir vacaciones y bajas, no hay enfermeras disponibles", explican desde Satse Asturias.

Ya en 2020, Satse calculó, en función a un estudio realizado en el ámbito estatal, que en el Principado de Asturias sería necesario incrementar al menos en 50 plazas el primer curso de la carrera en la Universidad de Oviedo; esta cifra planteada debería mantenerse anualmente en cada curso de primero de Grado al menos cuatro años más, como medida para dar solución, al menos parcialmente, al grave problema de falta de enfermeros que sufren los centros sanitarios y sociosanitarios desde hace años.

La propuesta de Satse era que este plan comenzara a aplicarse en el periodo académico 2021-2022, algo que no sucedió ni sucederá tampoco en el próximo curso, que mantiene sin variación el número de plazas. El Sindicato de Enfermería constata "la falta de interés de la Administración por poner en marcha esta medida, que la organización sindical trasladó en su momento al Gobierno autonómico, en concreto a los responsables de Salud y Educación y de la Universidad".

"No entendemos cómo argumentan que no pueden contratar más enfermeras y enfermeros porque no las hay y, al mismo tiempo, no propician que podamos contar con más profesionales, evitando así que los hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios sigan con unas plantillas absolutamente insuficientes para hacer frente a la cada vez mayor sobrecarga y tensión asistencial, apuntan desde la organización sindical.

La organización sindical recalca que Asturias requiere a corto, medio y largo plazo, más enfermeros ya que, a día de hoy, el déficit estructural es una realidad en los centros sanitarios y sociosanitarios. El Principado tiene 5,92 enfermeras/os por 1.000 habitantes, mientras que la media en Europa es de 8,8 enfermeras/os por 1.000 personas, requiriéndose más de 2.500 profesionales para alcanzar, al menos, la media europea.

Por ello, desde Satse "se vuelve a apelar al Gobierno autonómico para que realice las gestiones oportunas que propicien una nueva planificación de plazas en el Grado de Enfermería en Asturias con el objetivo de garantizar la salud y seguridad del conjunto de la ciudadanía a través de un número adecuado de enfermeras/os".