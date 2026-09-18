La sección Crossroads del FICX trae a Gijón cuatro películas proyectadas en el Festival de San Sebastián

'A Veces Me Entra Tristeza, Otras Veces Rebelión', De La Cineasta María Aparicio. - FICX

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) contará en esta próxima 64 edición con cuatro películas seleccionadas conjuntamente con el Festival de San Sebastián.

La sección Crossroads, desarrollada conjuntamente por el FICX y Zinemaldia, ponen en alza la colaboración entre certámenes para ampliar el recorrido de las obras "sin diluir la personalidad de las programaciones que las acogen", según una nota de prensa del FICX.

De esta forma, la selección de 2026 reúne cuatro títulos muy distintos entre sí, firmados por cineastas de trayectorias, escalas de producción y maneras de entender el cine igualmente diversas.

Ganadora del GdA Director's Award, principal reconocimiento de la competición de Giornate degli Autori, María Aparicio regresará al FICX con 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión' (Argentina-España, 2026).

Su nueva película, protagonizada por Eva Bianco y Roger Koza, sitúa en Madrid a Eva, una argentina que atraviesa sola una ciudad desconocida, y Dante, un historiador de su mismo país que investiga la figura de Juan Bialet Massé y las luchas obreras.

Aparicio, que ha obtenido algunos premios en ediciones anteriores del FICX, "cruza la dimensión íntima de ese posible encuentro con el trabajo, la migración y el privilegio, haciendo convivir ficción y documental, presente e historia", han resaltado.

El jurado de Giornate degli Autori del Festival de Venecia, presidido por Carla Simón, destacó precisamente esa relación entre lo personal y lo colectivo al concederle su máximo galardón.

Especialmente estrecha es, también, la relación del FICX con Tizza Covi y Rainer Frimmel, que regresan a Gijón con 'El hombre más solitario de la ciudad' (The Loneliest Man in Town) Austria, 2026).

Su nuevo trabajo compitió este año en la Berlinale, donde recibió el Giuseppe Becce Award y una mención especial del Premio del Gremio de Cines de Arte y Ensayo alemanes.

Covi y Frimmel convierten en protagonista, en este film, al veterano músico vienés de blues Al Cook (Alois Koch), que interpreta una versión de sí mismo.

"La pérdida del hogar abre un relato sobre el envejecimiento y la posibilidad de comenzar de nuevo, atravesado por la música a la que ha dedicado su vida". Avalon distribuirá la película en España.

Por su lado, '5 minutos más' (España, 2026), película original de Movistar Plus, producida por El Terrat e Ikiru Films, está dirigida por Javier Ruiz Caldera, responsable de algunos de los títulos más reconocibles de la comedia española reciente, desde Spanish Movie y 3 bodas de más hasta Anacleto: agente secreto, Superlópez o Malnazidos.

Berto Romero firma aquí su primer guion cinematográfico y comparte protagonismo con Javier Cámara, ganador del Goya al Mejor Actor Protagonista por Vivir es fácil con los ojos cerrados y al Mejor Actor de Reparto por Truman, y Belén Cuesta, Goya a la Mejor Actriz Protagonista por La trinchera infinita.

La película sigue a un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana en una casa rural con la esperanza de recomponer su relación, pero allí se encontrará con algo inesperado que alterará radicalmente sus planes. En este caso, Filmax distribuirá la película en España y la estrenará en salas el 22 de enero de 2027.

Fred Cavayé, por su lado, llegará a Crossroads con 'Les Misérables' (Los Miserables) (Francia, 2026), una nueva adaptación de la novela de Victor Hugo.

La película recorre la salida de prisión de Valjean, su compromiso con Fantine y Cosette y la persecución de Javert hasta el París convulso de la insurrección, retomando uno de los grandes relatos de la literatura europea sobre pobreza, justicia y redención. Beta Fiction distribuirá la película en España.